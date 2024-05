PROJETO DO DEPUTADO NITINHO CRIA A ROTA DO IMPERADOR E BENEFICIA OS ESTADOS DE SERGIPE E ALAGOAS

PL coloca Neópolis, Santana do São Francisco e Penedo na rota do turismo histórico nacional e internacional

Os municípios de Santana do São Francisco e Neópolis, em Sergipe; e Penedo, no estado de Alagoas; estão prestes a entrar na rota do turismo histórico nacional e internacional.

Este é o objetivo do deputado federal Nitinho Vitale, autor do Projeto de Lei nº 1.512/2024, que cria a Rota do Imperador.

O PL foi protocolado e está em tramitação na Comissão de Turismo da Câmara Federal, onde o parlamentar é membro representando o PSD/SE.

“Precisamos incentivar o turismo, dar visibilidade à região e despertar o interesse histórico da região”, justificou Nitinho.

Negócios e empregos

“Com a aprovação do PL, a Rota do Imperador passa a despertar o interesse histórico das agências de turismo, atraindo mais visitantes e ampliando o volume de investimentos, gerando mais negócios e empregos na região”, avalia o parlamentar.

Com a criação da Rota do Imperador, Nitinho também habilita os referidos municípios e possíveis desmembrados e/ou fundidos, a participarem de programas nacionais de incentivo, desenvolvimento e regionalização do turismo.

Expedição histórica

Ao criar a Rota do Imperador, o PL dá maior visibilidade às belezas naturais da região, projeta a potencialidades do Rio São Francisco e

e revive a expedição histórica realizada por Dom Pedro II, último imperador do Brasil.

Com a proposta, Nitinho quer ampliar o interesse do setor turístico pelos passeios de barcos e de catamarãs, partindo de Santana de São Francisco, passando por Neópolis, chegando a Penedo, no estado de Alagoas, o que fortalece a região como alternativa de turismo não só de lazer, mas também de cultura e principalmente da História do Brasil Imperial.

Nitinho está muito otimista com a proposta. “É uma região de belezas naturais muito rica em artesanato, gastronomia e também em registros históricos. Vamos unificar todas estas características naturais, humanas, da história e do entretenimento numa rota inspirada na expedição de Dom Pedro II”, explicou.

Por Eliz Moura