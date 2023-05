Projeto do Governo que possibilita construção da nova ponte da Coroa do Meio é aprovado na Assembleia

Um passo importante para a mobilidade e o desenvolvimento urbano na capital foi dado com a aprovação do Projeto de Lei nº 208/2023, enviado pelo Governo de Sergipe à Assembleia Legislativa. A propositura autoriza o Poder Executivo estadual a contratar operação de crédito que possibilita a construção do viaduto de interseção da Avenida Beira Mar com a Avenida Tancredo Neves, bem como a construção de uma ponte estaiada sobre o Rio Poxim, para ligação da Avenida Tancredo Neves com o bairro Coroa do Meio, em Aracaju. A operação de crédito, no valor de até R$ 300 milhões, junto ao Banco do Brasil, com garantia da União, foi aprovada, por maioria, na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) na sessão desta quinta-feira, 18.

Com menos de seis meses da atual gestão, essa obra estruturante se configura um marco, diante da importância para a mobilidade em Aracaju, e demonstra as ações concretas de desenvolvimento social e econômico, visando a melhoria da qualidade de vida da população sergipana, que vêm sendo empreendidas pelo Governo do Estado. Para o governador Fábio Mitidieri, a obra orçada em R$ 288 milhões traz um benefício significativo para a população da capital. “A construção dessa ponte é de extrema importância para a capital sergipana, pois vai melhorar significativamente a mobilidade urbana, assim como oferecer mais um atrativo turístico para quem visita a cidade. Essa e outras iniciativas da atual administração demonstram, cada vez mais, o compromisso que temos com o desenvolvimento do estado e com a qualidade de vida do nosso povo”, frisou.

Na oportunidade, o governador reconheceu o empenho dos parlamentares para aprovar o PL. “Agradeço a cada deputado que entendeu a importância, se dedicou e aprovou o projeto, que vai trazer mais melhorias ao nosso povo. Agora é caminhar com a licitação para que a empresa seja selecionada e, até o segundo semestre, a obra seja iniciada”, completou.

O líder do governo na Alese, o deputado estadual Cristiano Cavalcante, elogiou o projeto e destacou o potencial socioeconômico que a obra promoverá na capital. “É uma obra que ficará pela eternidade, uma obra importante que vai interligar duas regiões do nosso município, da nossa capital Aracaju, e que, sem dúvida alguma, vai trazer desenvolvimento, geração de emprego e de renda”.

Equilíbrio

O parlamentar também explicou que o estado de Sergipe possui plenas condições financeiras de contratar a operação de crédito em referência. “A saúde financeira do Estado está alinhada, não quero dizer que o Estado está com muito dinheiro, pelo contrário, o Estado está organizado, planejado e, por isso, com a CPAG [Capacidade de Pagamento] nota B, o Estado tem condição de contrair esse empréstimo”, disse, ao ressaltar a carência de 12 meses para o início do pagamento.

O deputado Dr. Samuel Carvalho justificou os motivos de ter votado favorável ao PL e apontou os benefícios futuros da mobilidade urbana de Aracaju e região metropolitana com a conclusão da ponte. “A gente precisa ser coerente naquilo que faz e vota. Desde a legislatura passada, em projetos específicos com relação a empréstimo para infraestrutura, eu votei favorável, e não seria diferente agora. É um empréstimo muito importante para poder criar uma obra estruturante na nossa capital que pode viabilizar, lá na frente, todo um aparato para seja feita a nova ponte Aracaju/Barra dos Coqueiros”, afirmou.

Fonte e foto ASN