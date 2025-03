PROJETO DO SENADOR LAÉRCIO OLIVEIRA DE COMBATE AO CÂNCER DE MAMA É PRIORIDADE NO SENADO

A proposta do senador Laércio Oliveira que institui rastreamento anual mamográfico a partir dos 30 anos de idade para mulheres ganhou prioridade no Senado.

A matéria será um dos focos do legislativo neste ano e já está pronta para votação na Comissão de Assuntos Sociais (CAS). A relatora do projeto, a senadora Daniella Ribeira (PSD-PB), já apresentou parecer favorável a proposta, o que sinaliza vitória para as mulheres.

A intenção, segundo Laércio, é possibilitar a detecção precoce da doença em grupos de alto risco, aumentando as chances de tratamento bem-sucedido e reduzindo a mortalidade.

“A detecção precoce pode reduzir significativamente a mortalidade por câncer de mama e contribuir para melhores resultados e maior qualidade de vida para as pacientes tratadas”, afirma o senador.

A preocupação do senador Laércio é com as mulheres com histórico familiar de câncer de mama, especialmente aquelas com parentes de primeiro ou segundo graus diagnosticados com câncer que têm um risco maior de desenvolver a doença ainda jovens.