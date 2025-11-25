“Elas Por Elas”, idealizado por Cecília Marques, reúne mulheres em Carmópolis e Areia Branca

O projeto ‘Elas Por Elas’, idealizado e conduzido por Cecília Marques, realizou duas edições recentemente nos municípios de Carmópolis e Areia Branca, reunindo dezenas de mulheres em encontros voltados para acolhimento, diálogo e fortalecimento feminino.

O movimento chegou a Carmópolis no dia 19 de novembro, onde Cecília conduziu uma roda de conversa marcada por partilhas sinceras, reflexões sobre autoestima, fé, propósito e o papel da mulher na transformação de sua própria realidade e da comunidade. O encontro contou com ampla participação e criou um ambiente de confiança, união e motivação entre as participantes.

Em Areia Branca, a recepção também foi calorosa. O evento destacou a importância de espaços seguros para que mulheres possam trocar experiências, fortalecer laços e encontrar apoio mútuo. A interação próxima e a escuta ativa de Cecília tornaram o encontro ainda mais especial, reforçando o impacto humano e social do projeto.

Segundo Cecília Marques, o projeto ‘Elas Por Elas’ nasceu para ser um espaço de verdade, cura e fortalecimento. Cada mulher tem uma história que merece ser ouvida, e nosso propósito é caminhar juntas para que todas descubram o poder que carregam dentro de si.

O projeto segue expansão e deverá alcançar novos municípios sergipanos nas próximas semanas, consolidando-se como um movimento permanente de valorização, formação emocional e desenvolvimento pessoal de mulheres de diversas realidades.

Texto e foto Fredson Navarro