PROJETO PARA INCLUIR A ROMARIA DE NOSSA SENHORA APARECIDA NO CALENDÁRIO TURÍSTICO TRAMITA NA CÂMARA

A Romaria de Nossa Senhora Aparecida, que acontece anualmente no município sergipano homônimo, pode está próxima de constar numa seleta lista de eventos do Calendário Turístico Nacional.

É que o deputado federal Ícaro de Valmir apresentou o Projeto de Lei 117/2024 que inclui a peregrinação, que ocorre anualmente aos 12 dias do mês de outubro e chega a atrair quase 200 mil pessoas, entre os grandes eventos nacionais reconhecidos por lei.

O projeto, cujo autor é o deputado Itabaianense Ícaro de Valmir, já tramitou pela Comissão de Turismo e teve o parecer favorável à sua aprovação. Entre os argumentos presentes na relatoria foi demonstrada a dimensão que vem ganhando a Romaria, atraindo milhares de fiéis que saem em caminhada do povoado Queimadas, Ribeirópolis, até a sede da cidade de Aparecida.

Foi destacado também que o turismo religioso é hoje uma força motriz que movimenta o comércio e atrai dividendos para um circuito que fortalece a economia.

Com a aprovação na Comissão de Turismo, o projeto segue tramitação interna na Câmara e, caso seja aprovada pelo plenário, segue para sanção presidencial.

Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado de Sergipe

Por iniciativa do deputado estadual Georgeo Passos, a Assembleia Legislativa de Sergipe aprovou e o Governo do Estado sancionou a lei 8.035, de 1º de outubro de 2015, que declara como Patrimônio Cultural e Imaterial de Sergipe e insere no Calendário Oficial de Eventos do Estado.

Construção do Mirante da Mãe Aparecida

Está em fase de estudos um ousado projeto que prevê a Construção do Mirante da Mãe Aparecida nas terras situadas nas imediações da Cidade. Será uma iniciativa do Município, em parceria com a Paróquia, e demais entes públicos que queiram se somar a este grandioso projeto.

Por Assessoria.