Projeto que federaliza a rodovia SE-335 em Neopólis é aprovado na AL

Foi aprovado por unanimidade pelos deputados e deputadas estaduais da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), nesta quinta-feira (28), o Projeto de Lei nº 420 que inicia o processo de federalização da rodovia SE-335. Após a sanção do Poder Executivo, a autoestrada fará parte da malha viária federal, e passará a ser administrada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de transportes (DNIT) sobre o trecho desde a BR-101 até o município de Neópolis.

A federalização da via deve-se a construção da ponte Neópolis – Penedo, e a necessidade de se implementar uma rodovia federal. “Com ação, a rodovia estadual SE-335, que liga os municípios de Neópolis e a BR-101, na altura do município de Malhada dos Bois, passará a se tornar parte da malha federal, por meio de um processo de incorporação estabelecido por meio da portaria 735, de agosto de 2024”, explicou o líder do Governo na Alese, deputado Cristiano Cavalcante (União Brasil).

Ao todo, trecho a ser doado em solo sergipano é de 40,07km. Com a incorporação da Rodovia SE-335 a malha federal será possível melhorar o fluxo de escoamento da produção agrícola, fortalecer o turismo e a economia local.

“De acordo com o Ministério dos Transportes a previsão que a ponte seja inaugurada em 2026. Na via estão previstas adequações e melhorias que beneficiarão a população local e quem trafega na rodovia”, destacou o deputado Cristiano Cavalcante.

Ao fim do processo, a rodovia será vinculada à BR-349, uma rodovia federal diagonal brasileira, que interliga a BR-020, na altura da divisa entre os estados de Goiás e Bahia, indo até, Aracaju. A autoestrada corta os municípios sergipanos de Itaporanga D`Ajuda, Salgado, Riachão do Dantas e Tobias Barreto.

Foto: Jadilson Simões

Por Junior Matos