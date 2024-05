Projeto que institui a Política de Desporto Escolar é aprovado em primeira votação

Foi aprovado, em primeira votação, o projeto de lei de autoria do vereador Professor Bittencourt (PDT), que institui a Política Municipal de Desporto Escolar, no âmbito do Município de Aracaju, por meio da articulação entre o Poder Executivo Municipal e as Unidades de Ensino da Rede Pública Municipal, de modo a estimular a valorização da prática esportiva, na sua dimensão educacional.

O projeto nasceu diante de um conjunto de reuniões e provocações realizadas por professores de educação física da rede pública municipal de Aracaju.

“Nós nos reunimos com os professores e eles nos fizeram perceber a necessidade de que esses jogos escolares municipais, que já existem, e este ano está em sua terceira edição, e a partir das observações colocadas foram acordados dois seguintes aspectos: a previsibilidade da exigência dos jogos paralímpicos também, e sem falar no aspecto da formação, da cidadania, do espírito de competição e organização e de liderança que possam ser alcançadas com a prática desses jogos”, argumentou Bittencourt.

A política instituída tem como objetivo geral proporcionar aos alunos a vivência dos jogos populares e dos esportes enquanto fenômeno histórico-cultural, despertando nos alunos a importância das manifestações da cultura corporal e das práticas esportivas de base.

Além de: fomentar a prática diária dos jogos populares e do desporto escolar de forma prazerosa no âmbito da escola, contribuindo para um ambiente favorável à permanência do aluno de formar a reduzir os percentuais de evasão escolar; promover o desporto escolar e desenvolvimento do espírito esportivo, os princípios da inclusão, da cooperação e da dignidade; resgatar a função social do desporto como elemento de cultura; garantir o acesso e o exercício da cidadania e de garantia dos direitos fundamentais por meio da prática esportiva; estimular as potencialidades afetivas, motoras e socioemocionais dos estudantes, favorecendo o intercâmbio esportivo e social entre eles, as instituições escolares e suas respectivas comunidades.

Foto assessoria

Por Jamile Pavlova