PROJETO DE LEI QUE INSTITUI O DIA MUNICIPAL DA MULHER EMPREENDEDORA EM ARACAJU É APROVADO NA CÂMARA

Rumo ao reconhecimento e valorização do protagonismo feminino no empreendedorismo, a Prefeitura de Aracaju garantiu, por meio de um projeto de lei aprovado em primeira discussão nesta quinta-feira, 27, na Câmara Municipal de Vereadores, a instituição do Dia Municipal da Mulher Empreendedora em Aracaju, a ser celebrado anualmente, no dia 19 de novembro.

O projeto estabelece ações voltadas ao fortalecimento das mulheres empreendedoras, incluindo capacitação, qualificação e formação profissional, além do incentivo à autonomia financeira, ao empoderamento feminino e à inclusão social, com respeito e dignidade. Também estão previstas medidas que combatam e previnam a violência contra a mulher e estimulem políticas públicas de equidade de gênero.

Para a prefeita Emília Corrêa, o projeto reconhece a contribuição das mulheres para o crescimento socioeconômico de Aracaju. “Sou a primeira prefeita mulher de Aracaju, e isso tem um significado mais do que simbólico: é a abertura de várias portas para mais mulheres. Por isso, vamos ter um dia aqui na nossa capital, com atividades, capacitações e incentivos ao trabalho e a contribuição dessas mulheres que, em diversas áreas, ajudam a movimentar a nossa economia com muita criatividade”, destacou.

As atividades alusivas à data poderão envolver eventos, palestras, feiras, oficinas, cursos, seminários, campanhas educativas de incentivo à autonomia e inclusão produtiva, além de ações de reconhecimento e premiação a mulheres que se destacam no empreendedorismo em Aracaju.

Para colocar essas ações em prática, a Secretaria Municipal do Respeito às Políticas para as Mulheres (SerMulher) poderá firmar parcerias e cooperações técnicas com entidades, instituições, conselhos, organizações da sociedade civil e demais coletivos dedicados ao apoio ao empreendedorismo feminino.

À frente da SerMulher, a secretária Elaine Oliveira ressaltou que a criação de um dia em celebração à mulher empreendedora em Aracaju foi uma demanda recebida por meio do projeto SerMulher Escuta, que promove um espaço de diálogo direto com as mulheres na capital.

“Nós tivemos a oportunidade de conhecer uma comissão de mulheres que trabalham nessa área de empreendedorismo, e ela trouxe essa proposta. A nossa prefeita, de pronto, aceitou trazer como proposta do Poder Executivo. A gente entende que hoje as mulheres estão buscando esse espaço dentro do mercado de trabalho, dentro da sua capacidade, e a Prefeitura Municipal de Aracaju tinha, sim, que fazer o seu aporte, alusão a esse dia dessas mulheres”, explicou.

