Projeto Recria promove reuso consciente das lonas de eventos do governo

Criatividade, sustentabilidade, qualificação e geração de renda são os componentes do Projeto Recria, iniciativa do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem) e da Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom), que oferece capacitação para a confecção de itens exclusivos a partir do reuso de lonas utilizadas em eventos do governo que seriam descartadas, transformando resíduos em peças únicas, promovendo o empreendedorismo sustentável e a responsabilidade ambiental.

Segundo o secretário da Comunicação Social, Cleon Nascimento, o ‘Recria’ nasceu da possibilidade de geração de renda com sustentabilidade. “O Estado gera resíduos de suas ações e percebemos que esses resíduos poderiam gerar oportunidades econômicas. As lonas publicitárias, após serem utilizadas, ficavam guardadas em depósito, foi então que surgiu a parceria entre a Secom e a Seteem, para criar um programa de reuso desse material, trazendo a possibilidade de gerar uma oportunidade econômica”, explica o secretário.

A Secretaria do Trabalho firmou parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) para desenvolver cursos de qualificação de corte e costura para a transformação das lonas em novos produtos que têm valor de mercado. “Ecobags, bolsas, avental, necessaire, porta-lápis, foram criados diversos produtos com pegada de design, que agregam valor e que permitirão aos alunos ter mais uma opção de renda e com a ideia da sustentabilidade ecológica”, acrescenta o secretário do Trabalho, Jorge Teles.

A utilização da lona foi uma inovação para a equipe do Senai responsável pelo desenvolvimento do curso. “A gente nunca tinha feito um curso na unidade de costura com este material. Para os alunos, foi um aprendizado de muita importância, porque eles viram a reutilização de um material que não seria mais utilizado, sendo transformado em bolsa, acessório, porta-lápis, porta-talheres, porta-moedas, ecobag, organizador escolar. Uma variedade de possibilidades”, considera a instrutora do Senai da área de têxtil e vestuário, Márcia Reinaldo.

Capacitação profissional

A produção da peça começa pela modelagem, que define as medidas dos itens que serão confeccionados. Com a modelagem concluída, uma peça piloto é produzida para testar o ajuste e, se aprovado, a turma passa para a etapa de corte. Uma vez que as peças estão devidamente cortadas, o próximo passo é a costura, onde os itens ganham forma. E a primeira turma do Projeto Recria deixou a criatividade fluir, criando diversos itens e muitas possibilidades a partir das lonas de eventos, com inovação e responsabilidade ambiental.

Márcia Carvalho, participante do curso, já trabalhava com a produção de bolsas e ecobags com materiais reciclados. Para ela, participar da qualificação foi importante para aumentar o repertório. “Foi uma experiência única. Eu sei costurar, faço costura criativa, já estou acostumada a trabalhar com diversos materiais. Trabalhar com a lona foi um aprendizado muito bom. Eu respeito muito a parte do meio ambiente, gosto de reciclar, já faço ecobags com outros materiais recicláveis e, se eu pudesse ter acesso a mais quantidade desse material trabalhado aqui, eu queria”, considera a concludente da qualificação.

Para Cíntia Tavares, participar do curso foi uma oportunidade de aperfeiçoar as habilidades como artesã. “Aprender é sempre bom. Para mim, também foi um desafio, porque trabalho com tecido e aprendi a costurar com a lona, o que amei, principalmente pela questão sustentável. A gente precisa ter uma consciência verde e, aprender como fazer isso de uma forma mais aperfeiçoada, mais capacitada, me trouxe uma grande satisfação”, pontua.

A aprendizagem do curso do Projeto Recria é composta pelas unidades curriculares de modelagem, técnicas de treinamento, corte industrial, costura e empreendedorismo. Alguns alunos desta primeira turma, como Antônio Rocha, tiveram contato com uma máquina de costura industrial pela primeira vez. “Nunca tinha trabalhado na área, nem pensava em mexer com costura, mas o curso se mostrou muito significativo. Primeiramente, por trabalhar com um material reciclável, então percebe-se que estamos ajudando o meio ambiente. E é um material bastante durável. O que mais me surpreendeu foi que pensei que o curso teria um nível muito complexo de execução, mas não. Eram processos simples e um aprendizado gradual, a repetição realmente funciona”, diz Antônio.

A instrutora Márcia explica que o aluno que não tem iniciação na área de costura passa pelo momento do treinamento. “O treinamento para iniciantes na costura industrial começa com um foco na coordenação motora, onde os alunos aprendem a manusear as máquinas de costura. Essa fase é essencial para que aqueles que nunca costuraram adquiram prática com o equipamento”, explica a professora.

Certificados

Nesta segunda-feira, 30, às 20h, os alunos da primeira turma do ‘Recria’ receberão o certificado de conclusão do curso na unidade do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) da Rua Propriá, em Aracaju.

Com carga horária de 160 horas, o curso elaborado pelo Senai a partir da doação das lonas pela Secom faz parte do programa Qualifica Sergipe. Os 15 alunos participantes da primeira turma saem com certificado de qualificação na área de costura industrial, o que também abre portas no mercado de trabalho.

Novas turmas

Com o sucesso da primeira turma do Projeto Recria, a iniciativa segue com um forte compromisso social. A próxima fase será voltada para a inclusão de pessoas em situação de rua, oferecendo a elas a oportunidade de capacitação e reintegração ao mercado de trabalho. “Nós firmamos parceria com o Ministério Público Estadual e com o Ministério Público do Trabalho, para, além da sustentabilidade do reuso, promovermos também a reinserção social e econômica desta população. Então, este é um dia de muita alegria”, acrescenta Jorge Teles.

E a terceira turma levará o curso até o presídio feminino, promovendo uma chance real de transformação por meio da qualificação profissional. Com essas novas etapas, o ‘Recria’ reforça seu papel não apenas como um projeto de geração de renda e sustentabilidade, mas também como uma ferramenta de inclusão social e resgate da dignidade.

Foto: Thiago Santos