Projeto Sergipe Águas Profundas avança com abertura de propostas pra operação de plataformas FPSO

O projeto Sergipe Águas Profundas (Seap) iniciou uma nova etapa com o recebimento de propostas pela Petrobras para contratação das plataformas FPSO que irão operar na produção de petróleo e gás na costa sergipana. Três empresas apresentaram candidatura, e a melhor oferta foi feita pela empresa holandesa SBM, com valor orçado em US$ 3,65 bilhões. O processo vem sendo acompanhado ativamente pelo Governo de Sergipe, que participa das articulações para avanço do Seap.

Além da SBM, a indiana Shapoorji e a japonesa Modec apresentaram propostas. A primeira registrou US$ 4,33 bilhões, enquanto a segunda sinalizou o valor de US$ 5,26 bilhões. Caso seja validada como vencedora do processo licitatório, a SBM deverá construir e operar a unidade. Ao longo das discussões para avanço do Seap, o Governo de Sergipe estabeleceu aproximação com a SBM, participando de encontros junto à empresa em ocasiões como a OTC, em Houston (EUA), e a Gastech, em Milão (Espanha), com a presença do governador Fábio Mitidieri.

A contratação das unidades flutuantes FPSO (sigla em inglês para produção, armazenamento e transferência) segue o modelo de licitação BOT, no qual a estatal reassume as unidades após a construção das embarcações e fase inicial de operações. Com a adoção do sistema, a Petrobras teve o propósito de viabilizar o início do projeto, após adiamentos na licitação. A primeira extração do Seap está prevista para 2030, de acordo com o Plano Estratégico da companhia.

Para o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (Sedetec), Valmor Barbosa, a abertura das propostas simboliza uma nova era no setor de petróleo e gás no Brasil. “O Seap tem um impacto transformador, por seu potencial de atração de investimentos, geração de empregos e estímulo às diversas cadeias produtivas. Com as ofertas da SBM e demais grupos, o projeto está mais próximo de se tornar realidade, e Sergipe será um dos maiores players do setor”, destacou.

“Durante a fase de análise de propostas, que pode durar até seis meses, vamos buscar atrair o maior número de atividades desenvolvidas em Sergipe tanto para a fase de produção quanto para a operação, que inclui suprimentos e atuação das equipes”, complementou o secretário-executivo da Sedetec, Marcelo Menezes.

Sergipe Águas Profundas

O Seap representa o futuro do setor energético brasileiro, com operação localizada na Bacia Sergipe-Alagoas e dividida em dois módulos. O Seap 1 integra as jazidas pertencentes aos campos de Agulhinha, Agulhinha Oeste, Cavala e Palombeta, e o Seap 2 abrange jazidas pertencentes aos campos de Budião, Budião Noroeste e Budião Sudeste.

As unidades terão capacidade de processar 120 mil barris por dia (bpd) de petróleo e até 12 milhões de metros cúbicos de gás por dia. O gás será especificado e exportado diretamente para venda, sem necessidade de tratamento adicional em terra. O projeto inclui ainda a implantação de um gasoduto com capacidade de escoar 18 milhões de metros cúbicos de gás por dia.

SBM Offshore

Veterana no mercado de FPSOs no Brasil, a SBM é parceira da Petrobras na operação em diversos campos, com pelo menos nove navios-plataforma atuando em águas brasileiras. A empresa é especializada na projeção, construção, aluguel e operação de sistemas para a indústria de petróleo e gás.