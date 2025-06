Projeto TCE Cidadão aproxima estudantes da UFS da rotina do Tribunal de Contas

O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE) recebeu nesta quinta-feira, 12, alunos do 1º período do curso de Direito da Universidade Federal de Sergipe (UFS) para uma imersão no conhecimento acerca das funcionalidades da Corte. Por meio do projeto TCE Cidadão, realizado pela Escola de Contas (Escontas), os estudantes assistiram a uma palestra e acompanharam os julgamentos na sessão plenária.

Conduzida pelo auditor de Controle Externo I, Vanderson Melo, a palestra abordou assuntos relacionados às funcionalidades dos TCs, como operacionalização, rotina de procedimentos, tipos de processos e como se dá o controle na administração pública, dentre outras temáticas. Na Sessão Plenária, os alunos acompanharam os julgamentos e as decisões do dia.

A turma teve como responsável o professor Roberto Rabbani, que classificou como importante a iniciativa. “Eu acho que esse primeiro contato com o Tribunal de Contas do Estado é importantíssimo para poder ter bases iniciais sobre como funciona, quais são as atribuições do Tribunal de Contas. Então para os alunos é um pontapé inicial, são alunos de primeiro período, então já começam com pé direito nessa experiência com os órgãos, tanto da Comissão Judiciária, então para a gente é fantástico, é uma experiência única”.

Segundo Yuri Valença, aluno do curso e coordenador-geral do Núcleo Acadêmico Teórico de Estudos Normativos Aplicados (ATENA) da UFS, esse contato dos estudantes com o TCE ajuda não apenas no entendimento das diferenças entre os órgãos, mas também na escolha da carreira.

“[…] para que eles possam, inclusive, pensar e planejar a carreira para além do que é básico da faculdade, porque as pessoas entram, se aproximam e pensam: advocacia, defensoria, promotoria ou ser juiz, mas existem outras carreiras, outras possibilidades, outros pensamentos, e na faculdade a gente não vai ter o TCE como uma aproximação de matéria, por exemplo”.

O TCE Cidadão é um projeto desenvolvido por meio da Escontas, com o objetivo de integrar estudantes do Ensino Médio e Superior de escolas, faculdades e universidades públicas e privadas ao funcionamento da Corte. Sua finalidade é apresentar a legislação e as ferramentas de fiscalização de controle externo dos recursos públicos – atividade exercida pelo Tribunal de Contas.

Texto: Luana Maria – Foto: Marcelle Cristinne