Projeto Tempo de Criança oferece aprendizados sobre educação financeira

No Museu da Gente Sergipana, o Tempo de Criança é dedicado a brincar e a aprender. Criada pelo Instituto Banese para comemorar o Mês das Crianças com atividades lúdicas e educativas, a programação seguiu na tarde desta terça (07) com a apresentação do espetáculo de Teatro de Bonecos ‘A Cobra Grande’, do Grupo Mamulengo de Cheiroso, que trouxe a temática da educação financeira na infância.

A iniciativa do Programa Cidadania Financeira do Banese teve como objetivo ensinar à criançada, de forma lúdica e descomplicada, a melhor maneira de utilizar o dinheiro, além de estimular consciência e responsabilidade em relação ao consumo para alcançar benefícios no futuro.

Através da arte ancestral de dar vida a bonecos e objetos, a peça instruiu como economizar e planejar, além de celebrar a cultura popular nordestina, especialmente a sergipana, por meio da música, dos falares, da dança e dos personagens Cheiroso, Mangabeira e Cobra Grande.

A diretora de Programas e Projetos do Instituto Banese, Fernanda Oliveira, explica que

“O Tempo de Criança é um projeto que o Instituto Banese realiza todos os anos, priorizando a temática da cultura sergipana, mas sempre em busca de novidades que proporcionem aprendizados para os pequenos sem deixar de mostrar a eles o quanto a nossa cultura é importante.

“O Grupo Mamulengo de Cheiroso apresentou um espetáculo muito representativo para a cultura popular sergipana e, dessa vez, unindo-o ao tema da educação financeira. Tudo com muita leveza, como tem que ser para o público infantil. Foi uma tarde muito produtiva, divertida e aprendizagem”, destaca.

Para o superintendente de Planejamento Estratégico do Banese, Daniel Barreto, a importância de incorporar a temática na programação do Museu dá visibilidade a um assunto ainda pouco trabalhado com as crianças. “Essa abordagem é muito relevante para que as pessoas saibam cuidar do seu próprio dinheiro. E possibilitar que essas pessoas comecem a pensar nisso desde crianças e cresçam com bons hábitos, sabendo o que é poupar dinheiro, realizar sonhos e se planejar para o futuro, é melhor ainda. Acredito que plantamos uma sementinha importante”.

O diretor e ator, Augusto Barreto, que interpreta o personagem Cheiroso, salienta que o fato de o teatro de bonecos ter o improviso como uma característica marcante possibilita trabalhar diversos assuntos. “Fomos instruídos pela equipe do Banese e cada personagem fez a sua parte sem descaracterizar a essência da peça A Cobra Grande. Ainda fomos ajudados pelas crianças que interagem muito bem na hora do espetáculo”, afirma.

A pequena Natália Castro, de 7 anos, relata que nunca mais vai esquecer de guardar dinheiro. “Agora não vou gastar todo o meu dinheiro de uma vez. Vou guardar para comprar coisas que eu gosto. Foi muito bom assistir o palhaço falando dessas coisas. A minha mãe também já tinha ensinado isso”, conta o que aprendeu.

Próximas atividades

A programação do Tempo de Criança segue nesta quarta-feira, 8, com a Jornada Literária Infantojuvenil. Até a sexta-feira, 10, às 10h e às 13h, autores sergipanos apresentarão seus livros em bate-papos com o público infantil. A programação também incluirá ações educativas, sessão de autógrafos, sorteios e venda de livros.

No Dia das Crianças, no domingo, 12, acontecerá o projeto Arrudiarzinho, com o tema ‘Navegar é preciso: Aventuras na Tototó e o encanto do Rio Sergipe’. Nessa aventura enriquecedora que mergulha nas águas do Rio Sergipe para entender mais sobre a cultura e os ecossistemas sergipanos, os pequenos estarão conduzidos pelo historiador Osvaldo Neto e pelo guia de turismo Thárcio Vieira. Será um momento de descobertas e conscientização sobre a importância de preservar o meio ambiente.

As inscrições para o projeto Arrudiarzinho já estão esgotadas, mas para participar da Jornada Literária não é necessário realizar inscrição prévia. Os detalhes da programação estão disponíveis nos perfis oficinais do Instituto Banese (@institutobanese) e do Museu da Gente Sergipana (@museudagentesergipana_oficial).

Ascom Banese