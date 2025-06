Projeto ´Visita à Casa do Povo´ recebe familiares de militares do 28º BC

A Escola do Legislativo Deputado João de Seixas Dória (Elese) realizou, nesta quarta-feira (11), mais uma edição do projeto “Visita à Casa do Povo”, desta vez recebendo os familiares de militares do 28º Batalhão de Caçadores (28º BC). A atividade, que teve início às 8h30, deu continuidade à visita realizada na última terça-feira (10), quando os próprios militares conheceram de perto a estrutura da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese).

A iniciativa tem como objetivo aproximar os cidadãos sergipanos do cotidiano do Poder Legislativo, despertando o interesse pela política, pela cidadania e pela valorização da história de Sergipe e do Brasil.

Durante a visita, os participantes conheceram as dependências do Palácio Fausto Cardoso, onde funciona a Escola do Legislativo. No auditório Antônio Francisco Passos, assistiram a uma minipalestra ministrada pelo jurista e coordenador de Projetos Especiais da Elese, Dr. Evaldo Campos. Em seguida, seguiram para o prédio principal da Alese, onde visitaram a Sala de Comissões e o Plenário Deputado Pedro Barreto de Andrade. Lá, puderam acompanhar uma Sessão Plenária e foram recepcionados pelos parlamentares presentes.

Projeto será ampliado

A diretora da Elese, Telma Pimentel, destacou a importância do projeto e comentou sobre a intenção de expandir a iniciativa para o público em geral:

“Hoje temos o prazer de receber os familiares dos oficiais, dando continuidade à visita iniciada ontem com os próprios militares. Ficamos felizes em ver que o projeto está ganhando visibilidade. E esse é o momento ideal para ampliarmos o alcance da iniciativa, estendendo esse convite à população em geral. Afinal, se a Assembleia é a Casa do Povo, nada mais justo do que termos o povo presente nela. Essas visitas permitem que as pessoas conheçam nossos parlamentares, vejam de perto os bastidores da política e se sintam parte ativa da democracia. Queremos nossa casa cheia, com aqueles que são os verdadeiros donos dela.”

Aproximação institucional

Já o coordenador Evaldo Campos demonstrou emoção ao falar da parceria entre a Alese e o 28º BC:

“Este é um momento de profunda felicidade. Graças a Deus e à liderança do presidente Jeferson, que tem sido como um raio de luz guiando nossas ações, tivemos esta oportunidade valiosa. Lutamos pela vida, e os militares constroem pontos, conexões que salvam e unem. São pontes que ajudam a transformar o Brasil em um lugar mais próximo daquele paraíso que tanto sonhamos. Que alegria esse contato com eles: tão fascinantes, tão afetuosos, cheios de patriotismo e amor pelo Brasil. Isso nos tocou profundamente. A Escola do Legislativo está, sem dúvida, trilhando o caminho certo para construirmos uma pátria onde a felicidade e o bem comum sejam uma constante em nossas vidas.”

Araci Nascimento, secretária das Comissões Permanentes da Alese, reforçou o caráter pedagógico do projeto:

“O programa ‘Visita à Casa do Povo’ é fundamental porque aproxima a comunidade da missão do Legislativo. Ele ajuda as pessoas a entenderem o papel e a importância dessa instituição em suas vidas. Visitar a Assembleia é uma experiência única, não apenas pelo contato com o prédio e seus espaços, mas por possibilitar que os visitantes compreendam um pouco da história política de Sergipe. É uma vivência rica, que deixa marcas e amplia a consciência cidadã.”

Depoimentos dos participantes

O comandante do 28º BC, tenente-coronel Ricardo Pereira Barreto, destacou a relevância da visita:

“Essa visita tem um valor muito especial para nós. A maioria dos nossos oficiais e sargentos vem de fora do estado e nem sempre tem a oportunidade de conhecer de forma mais profunda a história de Sergipe. Passamos aqui anos de serviço, dois, três, até cinco,e muitas vezes não conhecemos a fundo o estado que nos acolhe. Por isso, essa parceria com a Alese é tão importante. É uma oportunidade de entender o funcionamento do Legislativo, conhecer sua estrutura e perceber que esta é, de fato, a Casa do Povo. Muitas vezes passamos na frente da Assembleia e não compreendemos sua importância. Por isso, estimulei também a vinda de familiares e militares sergipanos do 28º BC, para que

Luciana Barreto, esposa do comandante, falou sobre o impacto da experiência para os familiares: Ela destacou a importância do projeto como instrumento educativo, ressaltando o quanto a experiência contribuiu para ampliar seu conhecimento sobre cultura, história e identidade:

“Para nós, esposas de militares que constantemente mudamos de cidade, essa experiência tem um valor enorme. Conhecer a história local é essencial para que possamos nos sentir parte da comunidade. Essa visita nos aproxima do Poder Público e nos mostra que também temos lugar neste espaço que é a Casa do Povo. É um gesto de acolhimento e integração que levaremos conosco.”

Parlamentares saudaram a iniciativa

Durante a Sessão Plenária, os parlamentares elogiaram o projeto e deram as boas-vindas aos visitantes.

O deputado Luciano Pimentel (PP) destacou a parceria entre o Legislativo e o 28º BC:

“Quero dar as boas-vindas a todos os oficiais do 28º BC e seus familiares. Agradeço ao tenente-coronel Pereira, responsável por liderar o grupo, e ao coronel Roberval Corrêa Leão, que sempre manteve um diálogo próximo com esta Casa. Saúdo também a diretora da Escola do Legislativo, Telma Pimentel, e parabenizo o coordenador do projeto, o jurista Evaldo Campos, junto à equipe da Elese, por essa importante iniciativa. É uma alegria imensa recebê-los aqui. Que esta visita se repita e que vocês compartilhem com seus colegas o que vivenciaram aqui. O Legislativo estadual é parceiro do 28º BC, e a nossa missão é justamente essa: abrir as portas da Casa do Povo para todos.”

A deputada Áurea Ribeiro (Republicanos) também expressou seu reconhecimento à visita e à iniciativa da Escola do Legislativo:

“Parabenizo a Escola do Legislativo e sua diretora, Telma Pimentel, pela realização dessa visita tão significativa. Agradeço ao capitão Ferreira pela iniciativa de trazer os militares e seus familiares até o Parlamento. Sejam todos muito bem-vindos à Casa do Povo! É uma oportunidade especial para que conheçam de perto o dia a dia do Legislativo e se aproximem das atividades parlamentares. Estamos felizes com essa troca e esperamos que ela se repita muitas vezes.”

O projeto “Visita à Casa do Povo” faz parte das ações permanentes da Elese e reforça o compromisso da Escola do Legislativo com a educação cidadã, a formação política e a valorização da identidade cultural sergipana. A cada nova edição, mais cidadãos e cidadãs são impactados por uma experiência que os aproxima do conhecimento e da participação democrática.