Projetos da Deso contribuem pra preservar o meio ambiente

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) desenvolve ações em benefício do meio ambiente com impacto positivo direto, efetivo e duradouro. Exemplos práticos disso são o ‘Deso + Verde’, projeto de distribuição gratuita e plantio de mudas arbóreas, e o ecoponto da empresa, que coleta materiais recicláveis e encaminha a instituições habilitadas responsáveis pelo beneficiamento dos itens.

Premiado com Selo ODS e com o Prêmio Boas Práticas ODS 2022, títulos conquistados pelo alinhamento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), o ‘Deso + Verde’ já doou cerca de 120 mil mudas à população e a entidades públicas e privadas. A meta é chegar a 200 mil.

“Trata-se de uma iniciativa que promove a melhoria da qualidade e da quantidade de água dos rios, que vai impactar de forma positiva a segurança hídrica”, ressaltou o coordenador de Preservação de Mananciais e Segurança de Barragens (Cops) da Deso, Luiz Carlos Souza Silva. De acordo com ele, isso decorre do papel das árvores de proteger rios, riachos e nascentes e a evitar a erosão do solo nas proximidades dos mananciais.

Uma das atividades recentes da Cops e do ‘Deso + Verde’ envolve o reflorestamento de uma zona de seis quilômetros às margens do rio Piauitinga. Serão 42 mil mudas de árvores nativas plantadas ao longo da área. A atividade faz parte do projeto de recuperação da área de preservação permanente da sub-bacia do rio Piauitinga, e surgiu a partir da ampliação do Sistema de Abastecimento de Água Integrado Piauitinga.

Reciclagem

Em 2023, o ecoponto, mantido pela Gerência Socioambiental (Gesa) da companhia e localizado na unidade sede da Deso, situada no município de Aracaju, recolheu cerca de quatro mil quilos de materiais recicláveis. Eles foram destinados à Cooperativa dos Agentes Autônomos de Reciclagem de Aracaju (Care), que cuida do processamento adequado dos itens.

O programa recebe, ainda, óleo de cozinha usado, que é encaminhado à empresa Recigraxe, parceira do projeto. A entidade utiliza o material para fabricar biodiesel e produtos de limpeza, que são entregues, também, a instituições filantrópicas, como o Lar de Zizi, que atende crianças carentes na capital sergipana. Segundo a Coordenação de Educação Ambiental da empresa, a cada litro de óleo é possível fabricar 500 gramas de pasta de sabão.

