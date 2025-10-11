PROJETOS DO IFS ENCANTAM SENADOR LAÉRCIO E GANHAM CONVITE PARA CONGRESSO DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA

Centro de Excelência de Educação Profissional José Figueiredo Barreto chamaram atenção em Brasília durante a 5ª Semana Nacional da Educação Profissional e Tecnológica (SNEPT), realizada de 7 a 9 de outubro, na Arena BRB Mané Garrincha. O evento, promovido pelo Ministério da Educação, reuniu jovens de todo o país sob o tema “Juventudes que inovam, Brasil que avança”, com o objetivo de valorizar a educação técnica e o potencial transformador dos estudantes.

Durante a programação, o senador Laércio Oliveira recebeu em seu gabinete 12 representantes da escola — entre alunos e professores do campus de Aracaju e ficou impressionado com os projetos apresentados. Ele parabenizou a equipe pelo nível das pesquisas e convidou todos a participarem do Congresso Internacional de Educação Empreendedora e Cidadania, que será realizado em Aracaju, de 16 a 18 de outubro, em parceria com a Universidade Aberta de Portugal.

“Fiquei admirado com a capacidade de inovação e o comprometimento desses jovens. Eles são a prova de que Sergipe tem talentos capazes de transformar realidades por meio da educação e da ciência”, destacou o senador.

Sustentabilidade e Inovação

Entre os projetos que despertaram mais curiosidade está o “Das Cascas de Caranguejo no Lixo à Biocerâmica no Laboratório” . A proposta apresenta uma solução ambientalmente sustentável para o descarte das cascas de caranguejo na Orla de Atalaia.

A estudante Aline Ferreira explicou que o grupo descobriu, a partir de um estudo da Universidade Federal de Sergipe, que mais de 300 toneladas de cascas de caranguejo são descartadas por ano. O resíduo, quando mal destinado, libera gases como dióxido de carbono e metano, agravando o efeito estufa.

“Pensamos em uma forma de reaproveitar esse material e criamos a biocerâmica, que pode ser usada para produzir potes e utensílios. Assim, devolvemos às barracas da Orla algo sustentável, que pode até gerar renda para os comerciantes”, contou Aline.

Outro destaque foi o projeto “Ecoembalagens de Fibra de Coco”, que transforma resíduos naturais da Praia de Atalaia em embalagens ecológicas, reforçando o compromisso do grupo com a economia circular e foi inclusive selecionado para um evento internacional no Peru. Já o projeto “Cultivo de Plantas Medicinais, PANCs e Ornamentais com Foco na Saúde Feminina” conecta ciência, bem-estar e responsabilidade social, segundo o professor Anderson Nascimento, orientador da equipe.

“Estar aqui é uma honra. Nossos projetos foram escolhidos entre tantos outros e representam a força da inovação brasileira. Isso fortalece o ensino, a pesquisa e a extensão — pilares fundamentais da missão da escola”, afirmou o docente.

Representatividade e Reconhecimento

Durante a SNEPT, o Centro de Excelência manteve um stand de 30 metros quadrados, onde os alunos apresentaram e demonstraram suas soluções ao público, atraindo olhares de educadores, empresários e autoridades.

O encontro com o senador Laércio Oliveira coroou a participação da delegação sergipana, evidenciando o papel da escola como referência em educação, sustentabilidade e empreendedorismo jovem.

Com o convite para o Congresso Internacional de Educação Empreendedora e Cidadania, os estudantes terão uma nova oportunidade de apresentar seus projetos e trocar experiências com pesquisadores e educadores de diferentes países, consolidando Sergipe como um polo de inovação educacional.

Texto e foto Carla Passos