Projetos voltados para comunidades quilombolas ganham incentivo do Edital da Água no estado de Sergipe

Programa do Instituto Mosaic apoia soluções locais que promovam o uso responsável e a preservação dos recursos hídricos

Duas iniciativas de Sergipe estão entre as 15 selecionadas na quinta edição do Edital da Água. Ambas vão propor soluções que fomentam a gestão e preservação de recursos hídricos em comunidades quilombolas, garantindo, assim, água e saneamento básico. Cada projeto será beneficiado com até R$ 45 mil, totalizando R$90 mil de investimento em projetos no Estado.

A Fundação Mamíferos Aquáticos, deve beneficiar cerca de 250 pessoas em comunidades rurais por meio da construção de canteiros econômicos ecológicos dentro de comunidades quilombolas nos municípios de Capela e Barra dos Coqueiros no estado de Sergipe. Atrelado a esse objetivo principal, a iniciativa vai realizar palestras e oficinas temáticas em escolas dentro dos municípios contemplados, além de recuperar nascentes do rio Japaratuba, avaliar a qualidade de água do rio Japaratuba, bem como analisar o impacto dessa tecnologia social na captação de caborno.

Já o projeto desenvolvido pela Associação Quilombola do Povoado Patioba, em Japaratuba, vai levar abastecimento de água para as famílias do quilombo Patioba, por meio da implantação de 20 caixas d’água e rede de esgoto para, pelo menos, 10 moradias. Além de realizar oficinas de educação ambiental. Dessa forma, a previsão é de que 90 pessoas sejam beneficiadas com acesso à água limpa ou saneamento básico.

Promovido pelo Instituto Mosaic, responsável pela estratégia de desenvolvimento social da Mosaic Fertilizantes, o Edital da Água apoia soluções desenvolvidas nas comunidades que fomentam a gestão e preservação de recursos hídricos, garantindo água e saneamento básico nas regiões de atuação da empresa no Brasil. Neste ano, 15 projetos serão beneficiados com até R$ 45 mil cada um.

As iniciativas inscritas foram analisadas de acordo com o regulamento divulgado e escolhidas por um júri formado por conselheiros do Instituto Mosaic e profissionais especialistas da área. “O Edital da Água nos conecta com as comunidades onde estamos presentes ao apoiar projetos, identificados a partir do conhecimento e necessidades de cada realidade específica em busca do desenvolvimento econômico, social e ambiental”, comenta Camila Bellenzani, gerente de Projetos Sociais da Mosaic Fertilizantes

O Edital da Água tem o IDIS (Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social) como parceiro técnico e responsável pela gestão. Desde sua criação, em 2019, o programa já beneficiou 45 projetos e 2.091 pessoas diretamente.

Sobre a Mosaic Fertilizantes

Com a missão de ajudar o mundo a produzir os alimentos de que precisa, a Mosaic atua da mina ao campo. A empresa entrega cerca de 27,2 milhões de toneladas de fertilizantes ao ano para 40 países, sendo uma das maiores produtoras globais de fosfatados e potássio combinados. No Brasil, por meio da Mosaic Fertilizantes, opera na mineração, produção, importação, comercialização e distribuição de fertilizantes para aplicação em diversas culturas agrícolas, ingredientes para nutrição animal e produtos industriais. Presente em mais de dez estados brasileiros e no Paraguai, a empresa promove ações que visam transformar a produtividade do campo, a realidade dos locais onde atua e a disponibilidade de alimentos no mundo, de forma segura, sustentável, inovadora e inclusiva. Para mais informações, visite www.mosaicco.com.br. Conheça nossos canais de conteúdo Nutrição de Safras e NutriMosaic. Siga-nos no Facebook, Instagram e LinkedIn.

Fonte CDN

Assessoria de Imprensa Mosaic Fertilizantes