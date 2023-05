Promessa renovada: após dez anos, ex-deputado Macedo renova compromisso com a classe universitária de Estância

Depois de uma década, o ex-deputado Márcio Macedo lembrou-se da promessa de destinar recursos para a compra de um ônibus para a Associação dos Estudantes Universitários de Estância. No entanto, a desconfiança permeia o ar, e é questionável se o dinheiro realmente chegará à conta dos estudantes universitários ou se a renovação é apenas uma tentativa de ganhar votos e apoio dos estudantes para as próximas eleições.

Em 2003, a promessa foi feita e esquecida pelos aliados locais do parlamentar, e agora, dez anos depois, somos agraciados novamente com essa promessa. Vale ressaltar que na reunião realizada com a classe universitária, os interlocutores locais de Márcio anunciaram a renovação da promessa feita por ele. Entretanto, ao que parece, os universitários não compartilharam da mesma empolgação, já que a promessa de um ônibus feita há dez anos se for cumprida, será com um micro-ônibus.

A coluna Comunicando não pode deixar de registrar a iniciativa, mesmo com a desconfiança que paira no ar. Só para constar, o valor empenhado de 475 mil reais só dá para comprar um micro-ônibus, já que um ônibus custa em torno de 1 milhão de reais. No entanto, para quem já esperou uma década, é melhor um micro do que ficar apenas nas palavras, certo?

Promessas caducas são comuns na política brasileira, mas será que podemos aceitá-las como normais? Só o tempo dirá se essa promessa será cumprida e se a história terá um final feliz para os estudantes universitários de Estância. Por enquanto, a coluna Comunicando continuará acompanhando de perto essa novela mexicana, aguardando para ver se essa promessa se tornará realidade ou se caducará mais uma vez.

É importante lembrar do ditado popular que diz: “promessa é dívida, mas frequentemente acaba perdendo a validade”.

Por: Diogo Oliveira

Graduado em Comunicação Social.