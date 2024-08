PromuAlese desenvolve ações de combate à violência contra a mulher em Sergipe

A Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa de Sergipe (PromuAlese) desenvolveu na última quarta-feira (7), data em que a Lei Maria da Penha completa 18 anos, ações nos municípios de Lagarto e Aracaju.

De acordo com a coordenadora da PromuAlese, Luana Duarte, a iniciativa em parceria com a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SEPM), visa fomentar políticas públicas, conscientizar e combater todos os tipos de violência contra as mulheres.

“O Agosto Lilás é um mês de fundamental e de grande importância para a conscientização e proteção das mulheres. Durante esse mês as ações da rede de proteção contra a violência de gênero são intensificadas, com o objetivo de disseminar cada vez mais a Lei Maria da Penha, instituída em 2006 e que foi um marco importante para a instituição de uma proteção mais robusta contra todos os tipos de violência”, observa Luana Duarte.

Em Lagarto, as ações aconteceram no Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS) e am Aracaju, aconteceu um adesivaço no calçadão da rua João Pessoa como parte da campanha Rompa o Ciclo, reiterando a importância da denúncia e da somação de esforços para o enfrentamento à violência doméstica e em razão de gênero.

Foto: Divulgação PromuAlese

Por Aldaci de Souza