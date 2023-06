Pronto para deixar o PSDB, Juarez Souza deve disputar uma vaga na Câmara de Aracaju

O capitão da reserva remunerada, Juarez Souza, está de malas prontas para entregar a presidência do PSDB.

Ele decidiu aceitar o convite feito por amigos e também de partidos políticos e colocar o seu nome para disputar uma das 24 vagas da Câmara Municipal de Aracaju nas eleições de 2024.

Sobre a sua saída do PSDB, Juarez afirma que “pela porta da frente entrei e pela porta da frente estou saindo do PSDB”.

Vale ressaltar que o mesmo sempre acompanhou o trabalho do delegado e senador Alessandro vieira e da Delegada Daniele Garcia mais foi um dos poucos do grupo que não acompanhou Fábio Mitidieri no segundo turno, apoiando declaradamente Rogério Carvalho do PT

Juarez conclui dizendo que “meu vínculo de amizade e respeito por Alessandro e Daniele permanece o mesmo”.

Da assessoria