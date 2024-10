PROPAGANDA ELEITORAL GRATUITA PARA O 2º TURNO COMEÇA DIA 11; CANDIDATOS TEM ATÉ DIA 25 PARA UTILIZAR RÁDIO E TV

No próximo dia 27 de outubro, acontecerá o 2º turno das eleições municipais de 2024 em Aracaju e em outras 15capitais brasileiras. No dia 11 de outubro, próxima sexta-feira, terá início a propaganda eleitoral gratuita, oportunidade para os candidatos à prefeitura de Aracaju apresentarem suas propostas e plano de governo.

Serão 20 minutos diários (divididos em dois blocos de 10 minutos) e cada candidato terá 5 minutos, em cada bloco, para apresentar suas ideias no rádio e na TV. Além disso, serão destinados 25 minutos em inserções diárias de 30 e 60 segundos, de segunda a domingo, entre 5h e meia-noite. O tempo de propaganda em rede e por inserções será dividido igualitariamente entre os candidatos que disputam o segundo turno, iniciando-se pela candidatura que obteve maior votação no primeiro turno, com a alternância da ordem a cada programa em bloco ou veiculação de inserção.

A distribuição do tempo de propaganda e as emissoras geradoras do sinal foram definidas em audiência pública realizada no dia 23 de agosto, com a presença do juiz eleitoral da 1ª ZE, Rômulo Dantas Brandão, da promotora eleitoral Cláudia Daniela de Freitas Silveira Franco, e da chefe do cartório da 1ª ZE, Maria Carmem Souza Santos. O evento contou com a participação de 7 emissoras de TV e 11 rádios.

O objetivo do encontro foi garantir transparência na divisão do tempo de mídia e na escolha das emissoras responsáveis pela geração do sinal. A propaganda eleitoral gratuita será concluída no dia 25 de outubro, dois dias antes da data do 2º turno. Baixe o Plano de mídia 2024 para obter mais detalhes sobre a distribuição do horário eleitoral gratuito.

Fonte TRE/SE