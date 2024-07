Proposta do deputado Thiago, governo amplia isenção de IPVA para motos de até 165cc

Nesta sexta-feira, 19, o deputado federal Thiago de Joaldo publicou um vídeo em suas redes sociais ao lado do governador Fábio Mitidieri para falar sobre o programa Rode Bem.

Proposta de Thiago e bastante difundida durante a sua campanha para deputado federal, o projeto ganhou corpo e agora passa a atingir motocicletas de até 165 cilindradas, que terão isenção de IPVA.

“O projeto Rode Bem caiu no gosto do sergipano e para o ano que vem tem a novidade de isenção para motocicletas de até 165 cilindradas. Mais de 15 mil pessoas beneficiadas em 2024 e a gente achar que esse número deve dobrar o ano que vem”, disse o governador.

Para Thiago, o programa é motivo de alegria e muito entusiasmo. “Taí um projeto que eu sonhei e, junto com o governador Fábio Mitidieri, conseguimos executar. Fico muito feliz em ver que 15 mil pessoas foram beneficiadas em 2024 com o IPVA ZERO, um benefício que ajuda a transformar a vida de diversas famílias sergipanas”, destacou o deputado.

Na ocasião, o governador também destacou outro projeto abraçado por Thiago, inclusive com destinação de emenda no valor de R$ 3 milhões para a sua implantação no Estado. Trata-se da CNH Social, que, segundo Fábio, deve estar em vigor ainda no segundo semestre desse ano.

Fonte e foto assessoria