Proposta para retirar Weldo do comando da prefeitura de Canindé do São Francisco e influenciar pré-campanha até o momento não foi adiante

Uma proposta para retirar Weldo do comando da Prefeitura Municipal de Canindé de São Francisco foi levada para o campo dos acordos políticos em Aracaju. Bem informado, o prefeito afirmou que continua tranquilo e também se posicionou.

A proposta teria partido de uma pessoa do grupo de Machadinho que solicitou a retirada do prefeito para uma liderança de peso e influência política do Estado de Sergipe. No acordo citado, Weldo seria retirado do cargo, o vice-prefeito Pank assumiria e passaria para apoiar Kaká Andrade. Essa manobra não foi executada por Kaká e nem tão pouco por Machadinho. O fato ocorreu na semana passada e o autor do ato está sob sigilo, porém, já vazou a informação que circula de forma velada.

“Essa é a maior prova de que existiam e ainda existe articulações de todas as formas para tirar Weldo da prefeitura. O mandato dele teve tudo para ser de paz e de excelência, mas existia e existe um trabalho contra ele para que o sucesso não acontecesse e o ódio e perseguição continuam. É bom que as pessoas saibam a verdade. Agora e mais uma vez, estão tentando tira-lo do cargo e para isso buscam as vias políticas do Estado. Essa articulação é uma prova das traições que fizeram contra ele e agora fazem com outros. Nada ficará escondido. Weldo continua sendo injustiçado e mantém sua fé em Deus. Se engana quem pensa que ele está sozinho”, afirmou uma figura influente do lado de Weldo.

“Continuam trabalhando para prejudicar a mim e nossa gestão. Agora não querem que eu termine meu mandato. Só falta agora arrancar meu coração. Eu entrego tudo a Deus”, relatou o prefeito.

A proposta de retirar Weldo da Prefeitura até o momento não foi adiante.

Por Adeval Marques