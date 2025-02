Prorrogada consulta pública sobre o componente de infraestrutura do Conecta-SE

Como parte da implantação do projeto Conecta-SE, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan) e da Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação (Emgetis), lançou, em janeiro deste ano, a consulta pública voltada às empresas e entidades de provedores de internet, telecomunicações e demais partes interessadas, com objetivo de coletar informações sobre a infraestrutura de fibra ótica, planos de expansão e expertise das empresas que atuam em Sergipe.

Podem participar desta consulta pública, até o dia 1º de março, provedores de internet que atuam em Sergipe, empresas que possuam infraestrutura de fibra óptica implantada ou projetos de expansão previstos, além de investidores e demais interessados em investir ou firmar parcerias na área de telecomunicações. O público-alvo deve enviar sua documentação, que inclui o detalhamento da infraestrutura existente e os planos de expansão para os próximos cinco anos, até o dia 1º de março, para o email: conecta-se@seplan.se.gov.br.

“O que o Governo de Sergipe pretende com esta consulta é, antes de licitar, ouvir os interessados, entender melhor a demanda e direcionar os investimentos de forma mais efetiva, conhecendo mais de perto a infraestrutura do estado quando se fala em rede”, ressalta o subsecretário de Transformação Digital e Inovação da Seplan, Walter Andrade.

O Conecta-SE, projeto de aceleração digital do Governo de Sergipe, tem como foco promover mais conectividade e inclusão digital no Estado, por meio da ampliação do acesso à banda larga, da modernização de serviços públicos digitais e da melhoria da eficiência energética em edificações públicas.

Este, que é o primeiro e principal componente do projeto, visa a criação de um Cinturão Digital em Sergipe, que trata sobre a implantação de um anel digital de alta capacidade para distribuição de rede no interior do estado, para transporte de dados em municípios com baixa densidade de infraestrutura e habilitação da conectividade universal. Para este componente, a previsão é que possam ser destinados cerca de US$ 23 milhões de dólares, dos 67 disponíveis para toda a execução do Conecta-SE.

Para mais informações e para tirar dúvidas sobre a consulta pública, acesse o documento completo da consulta pública e sua apresentação, publicados na página do Conecta-SE.

Participe e contribua para a construção do futuro digital de Sergipe.

Foto: Ascom Seplan