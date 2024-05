PROTAGONISMO FEMININO: MULHERES SOCORRENSES TÊM VOZ E VEZ NO AGRUPAMENTO DO DR. SAMUEL CARVALHO

Em evento marcado pela grande adesão feminina, o deputado estadual e pré-candidato a prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Dr. Samuel Carvalho (Cidadania), recebeu o apoio das mulheres socorrenses e fortaleceu ainda mais sua pré-candidatura. A edição do projeto ‘Construir o Amanhã’ deste sábado (11) aconteceu no conjunto Fernando Collor e foi completamente voltada para discutir políticas públicas para as mulheres de Socorro, ouvindo suas vozes e falando sobre temas como saúde, segurança e empreendedorismo, dando total protagonismo às mulheres.

Encabeçado pela esposa do pré-candidato, a assistente social Adriana Carvalho, o evento contou com nomes de mulheres importantes da política sergipana. Esteve presente a Secretária de Estado de Políticas Públicas para as Mulheres, Danielle Garcia (MDB), a vereadora de Aracaju Sheyla Galba (Cidadania), a vereadora de Nossa Senhora do Socorro Thays Moreira (União Brasil), a pré-candidata a vereadora Eliana da Sopa (MDB), a Superintendente da Causa Animal e ex-deputada estadual, Kitty Lima (Cidadania), a ex-deputada estadual Elma Paixão e a engenheira civil e esposa do pré-candidato a vice-prefeito, Eliane Santos.

“A mulher socorrense precisa ser ouvida, por isso nesta edição do ‘Construir o Amanhã’ demos voz e vez a todas as mulheres aqui do Fernando Collor, para a gente construir um Plano de Governo grande, assim como a nossa gente”, relatou Adriana, que escutou de perto as demandas das mulheres presentes no evento.

As mulheres eram maioria no público e puderam falar sobre suas realidades e externar suas expectativas para o município, demonstrando como o protagonismo feminino é visto como uma das prioridades do agrupamento liderado por Samuel.

Foto assessoria

Por Fernanda Santiago