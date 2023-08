Protagonismo Feminino nas Eleições de 2024 em Sergipe

No cenário político de Sergipe, o protagonismo feminino nas eleições de 2024 emerge com vigor, refletindo um avanço significativo na representatividade das mulheres no âmbito eleitoral. Em 2020, 14 dos 75 municípios sergipanos testemunharam o comando assertivo de mulheres à frente das prefeituras, evidenciando uma tendência ascendente.

Para as eleições de 2024, um marco histórico se desenha em Aracaju, capital do estado, onde pela primeira vez uma mulher pode ser eleita prefeita. Nomes como Emília Correia (Patriota), Danielle Garcia (Podemos), Eliane Aquino (PT), Linda Brasil (PSOL) e Katarina Feitoza (PSD) estão no centro das atenções, representando um leque diversificado de opções para a população.

A conquista de espaços também reverbera nas esferas legislativas. Nas eleições passadas, duas mulheres se destacaram como Deputadas Federais, com Yandra Moura (União) liderando as preferências e Katarina Feitoza (PSD) fortalecendo essa presença. Além disso, na última eleição estadual, nomes como Lidiane Lucena (Republicanos), Carminha (Republicanos), Maisa Mitidieri (PSD), Aurea Ribeiro (Republicanos) e Linda Brasil (PSOL) consolidaram o empoderamento feminino na Assembleia Legislativa de Sergipe (ALESE).

Esse protagonismo transcende as áreas metropolitanas e se expande para cidades do interior, como Lagarto. Nesse contexto, Luiza Ribeiro (SD), representante do grupo Bole Bole, e Goretti Reis (PSD), de Saramandaia, surgem como forças influentes nas eleições municipais, seguindo o exemplo da atual Prefeita Hilda Ribeiro (Solidariedade), reeleita em 2020.

Em Itabaiana, no agreste sergipano, a Deputada Estadual Maria Mendonça (PDT) se destaca como nome bem avaliado pelos munícipes, expressando a vontade de retomar o comando da cidade após já ter sido prefeita entre 2005 e 2009.

Na região Sul do Estado, Estância também protagoniza o cenário eleitoral com a figura de Suely Barreto (Cidadania), cujo nome tem conquistado relevância na sucessão municipal. A possibilidade de liderar a chapa com o apoio do Presidente Nacional do Cidadania, Roberto Freire, ou até uma dobradinha com o candidato governista André Graça (PP) como vice-prefeita traz uma alternativa interessante e conta com o entusiasmo de diversos setores da cidade. Em paralelo, na “terra dos anões”, a ex-deputada Janier Mota emerge como forte candidata, embasada por sua experiência como vice-prefeita anteriormente.

Nesse contexto, as pré-candidaturas às prefeituras, mesmo gerando tensões e conflitos, destacam inequivocamente o protagonismo feminino, ressaltando a crescente influência e liderança das mulheres na política municipal sergipana. O caminho trilhado até agora e as perspectivas para 2024 apontam para um fortalecimento ainda maior da participação feminina, culminando em um legado de representatividade e mudanças no cenário político de Sergipe.