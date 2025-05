Provas do Concurso da Seasic foram realizadas neste domingo, em Aracaju

O dia 11 de maio marca uma data simbólica para a Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), com a realização das provas do primeiro concurso público da história da pasta. Organizado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), o certame representa um marco no fortalecimento da Política de Assistência Social em Sergipe.

As provas objetiva e discursiva começaram às 8h (horário de Brasília) e foram aplicadas em diversos locais da capital sergipana, conforme definido no Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI), disponível no site da FGV. Os portões foram abertos com antecedência e fechados impreterivelmente às 7h30.

Para a secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, a realização deste concurso é um passo fundamental para consolidar e qualificar as ações da assistência social no estado. “Estamos comprometidos com a melhoria dos serviços prestados à população em situação de vulnerabilidade”, destacou.

Ainda segundo a secretária, os esforços da consolidação das políticas públicas da área reforçam o compromisso do Governo de Sergipe com a gestão pública composta por profissionais efetivos para melhor os cidadãos.

“O concurso da Seasic vem como resultado de um processo robusto e de organização da administração pública com a sanção da Lei do Sistema Único de Assistência Social em Sergipe e do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Assistência Social. Assim, estamos colocando em prática mais uma ação que integra a política de valorização dos profissionais e de ampliação da rede de proteção social em Sergipe”, complementou.

Concurso

Ao todo, 90 vagas foram ofertadas para os cargos de Assistente Social, Engenheiro Agrônomo, Nutricionista, Pedagogo, Psicólogo e Tradutor e Intérprete de Libras, todos de nível superior. Davi Amorim, candidato às vagas para engenheiro agrônomo, veio do município baiano de Cruz das Almas para fazer o concurso da Seasic.

“Atualmente, sou doutorando e minha pesquisa está voltada para área da Assistência Social. Quando soube do concurso, logo fiz a inscrição. Por ser uma área que venho estudando há bastante tempo, sinto-me empolgado para fazer uma boa prova”, relatou o candidato.

Já candidata à vaga de Tradutor e Intérprete de Libras, Zélia Maranhão, destacou a estabilidade financeira como atrativo. “Hoje, a possibilidade de ter um emprego estável e trabalhar em sua área de formação são os grandes destaques para que tantos busquem concursos públicos. Estou confiante e acreditando que serei aprovada”, afirmou.

A comissão do concurso, composta por integrantes da Seasic, Secretaria de Estado da Administração (Sead) e FGV, se concentrou no início da manhã no Colégio Master e, após o início das provas, seguiu para os demais locais de aplicação.

O assessor especial da Seasic e advogado, Elton Assis, ressaltou que o concurso é um momento de grande felicidade para todos que formam comissão e representam o Governo de Sergipe, pois é o primeiro da pasta e isso demonstra a responsabilidade da gestão com a Assistência Social.

“Estamos com um colégio repleto de candidatos e esperamos que seja um sucesso. As provas transcorreram bem. E a gente espera que continuemos todos o processo assim, pois o nosso intuito é que possamos cada vez mais fortalecer as políticas públicas do nosso Estado”, disse.

Próximos passos

O gabarito preliminar da prova objetiva poderá ser consultado a partir de 13 de maio. Para mais informações sobre o concurso, acesse o site da FGV: https://conhecimento.fgv.br/concursos/seasic25.

Foto: Irla Costa/Seasic