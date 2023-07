Próxima edição do Programa “Sergipe é Aqui” levará mais de 100 serviços para o município de Itaporanga d’Ajuda

No dia 10 de agosto, o município de Itaporanga d’Ajuda receberá o programa “Sergipe é Aqui”, promovido pelo Governo do Estado, oferecendo mais de 100 serviços de diversas áreas para a população.

O secretário Municipal de Economia e Finanças, Maikel Dantas, representando o prefeito Otávio Sobral, esteve presente na 8ª edição do programa, realizada em Itabaianinha, nesta sexta-feira, dia 28, e destacou a gratidão do prefeito ao governador Fábio Mitidieri por levar o “Sergipe é Aqui” para Itaporanga d’Ajuda, ressaltando que todos os munícipes serão extremamente beneficiados com os serviços oferecidos pelo programa.

A ação visa aproximar o governo das demandas e necessidades da população, proporcionando acesso a diversos serviços públicos de forma prática e eficiente. e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos do município, com acesso a serviços essenciais em áreas como saúde, educação, cidadania, infraestrutura, entre outras,

“O prefeito Otávio Sobral está totalmente agradecido ao governador Fábio Mitidieri por trazer o “Sergipe é Aqui” para nosso município. Certeza que todos os itaporanguenses serão extremamente beneficiados com esse programa e todos os seus serviços”, destacou o Secretário Maikel Dantas.

Foto ascom