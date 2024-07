PSD realiza reunião de alinhamento pra eleições municipais no domingo

Encontro contará com a presença do governador Fábio Mitidieri, e do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab

O Partido Social Democrata (PSD) realiza neste domingo, dia 28, às 9h, no Centro de Convenções AM Malls, em Aracaju, uma reunião de alinhamento para as eleições municipais deste ano.

O evento é direcionada a todos os pré-candidatos a prefeito e vice-prefeitos do PSD no Estado e tem como objetivo alinhar as diretrizes para campanhas municipais e contará com a presença do do governador do Estado, Fábio Mitidieri, que presidente o partido em Sergipe, e do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab.

Por Nara Barreto