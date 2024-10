PSD unido na campanha de Luiz Roberto em Aracaju

Lideranças do PSD compareceram na noite desta segunda-feira, 14, a uma reunião com o governador Fábio Mitidieri e com o deputado estadual Jorginho Araujo (PSD), para comemorar os desempenhos dos candidatos pessedistas nas eleições de 2024 e renovar o compromisso com a chapa Luiz Roberto (PDT) e Fabiano Oliveira (UB) para a prefeitura de Aracaju no segundo turno, apoiada pelo partido.

“A partir de hoje, meia-noite, faltarão 12 dias para a vitória do 12 nas urnas”, encorajou Fábio, que é o presidente do Diretório Estadual do PSD, ao se dirigir aos candidatos a vereador presentes. Ao todo, o PSD elegeu cinco vereadores, conquistando maioria na Câmara de Vereadores de Aracaju, em 2024, e, dos 48 candidatos à prefeito no estado, 26 foram eleitos.

Compareceram também à reunião o prefeito eleito da Barra dos Coqueiros, Airton Martins (PSD), que obteve 49,3% dos votos válidos, e Diego Prado (PSD), que foi candidato a prefeito de São Cristóvão.

Na oportunidade, os vereadores Nitinho (PSD) e Ricardo Vasconcelos (PSD), reeleitos no pleito de 2024, com mais de cinco mil e 11 mil votos, respectivamente, retornaram à casa do 55 nesta segunda-feira, a fim de robustecer a campanha de Luiz Roberto e Fabiano. “Eu disse a Fábio que estaria envolvido em outro projeto no primeiro turno, mas no segundo poderia contar comigo. Não olhamos no retrovisor, vislumbramos o horizonte e acreditamos nesse projeto e é com ele que vamos caminhar rumo à vitória!”, declarou Vasconcelos.

Nesse espírito de confiança no projeto de Luiz Roberto, o deputado estadual e presidente do Diretório Municipal do PSD, Jorginho Araujo, frisou a importância de aglutinar todas as forças em torno do projeto nesta reta final das eleições municipais . “Nós seguimos o que o nosso líder Fábio Mitidieri direciona. Todas as lideranças aqui presentes, independentemente do resultado nas urnas, têm em comum a vitória desse projeto de grupo. Precisamos desse gás na reta final para elegermos Luiz no dia 27”, convocou.

Seguindo esta mesma linha de raciocínio o governador Mitidieri trouxe à baila a importância de a principal prefeitura do estado ser liderada por um membro do grupo político que faz parte. “Vocês percebam que jogamos duas partidas num único jogo, que é 2024 e 2026, para darmos sequência à esse projeto político. Nós apoiamos Luiz Roberto porque sabemos que é o mais preparado, e não podemos deixar Aracaju cair em mãos inexperientes”, defendeu Fábio, referindo-se ao fato de que Luiz já estar envolvido com a gestão público há alguns anos, quando liderou a Fundat, Emsurb e Sedurbi. “Eleição de segundo turno é totalmente diferente do primeiro. No segundo, não só queremos que nosso candidato ganhe, como também escolhemos quem não queremos que ganhe. Aracaju tem uma disputa entre um candidato preparado, com experiência, e outro que não conta com o mesmo expertise. Não podemos deixar nossa capital cair em mãos erradas”, finalizou o governador, convidando todos para caminhar junto com Luiz.

Fonte e foto assessoria