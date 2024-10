PSOL orienta militância a votar em Luiz Roberto ou voto nulo

Nenhum voto na candidata de Bolsonaro!

Por isso, orientamos e liberamos que a militância do PSOL vote 12 no segundo turno ou vote nulo. Compreendemos e respeitamos a angústia dos servidores públicos e das comunidades que lutam conosco, todos os dias, e por isso assumimos essa posição.

Queremos deixar nítido que o PSOL Aracaju não fará parte de um futuro governo de Luiz Roberto, não pleiteamos secretarias, cargos ou qualquer tipo de troca de favores com esse grupo político. É um voto crítico, apenas para não permitir um aprofundamento ainda maior no retrocesso dos direitos sociais e da democracia aracajuana.

Seguimos na luta pelo fim das privatizações em Aracaju, na doação do terreno para a Ocupação Centro Administrativo, na garantia dos direitos da reserva extrativista da mangaba no Santa Maria, na construção de creches e escolas em tempo integral, respeito ao funcionalismo público e realização de concursos e pagamento do piso salarial, defesa do SUS e do SUAS, moradia, do meio ambiente e revisão do plano diretor,mas de forma democrática e com participação popular, defesa da cultura, da população negra, mulheres, LGBTs, juventude e toda diversidade da classe trabalhadora.

Direção Municipal do PSOL Aracaju, 09 de outubro de 2024.