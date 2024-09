PSTU de Aracaju orienta voto crítico em Niully Campos

O PSTU aprovou o voto critico à candidata a prefeita de Aracaju, Niully Campos (Psol), e seu candidato a vice Alexis Pedrão (Psol). Em nota assinada por seu presidente municipal, Heraldo Goes, o partido comunica a decisão e avisa que ” desde já, que caso eleitos, faremos oposição a esquerda, porque o Psol constitui uma federação com o Rede Sustentabilidade, um partido burguês, e pela sua participação no governo de frente ampla de Lula”.

De acordo com a nota do PSTU, o voto crítico na chapa do Psol é contra a extrema direita e o atual prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), “um inimigo da classe trabalhadora e dos mais pobres. Mas nossa aposta segue sendo a luta direta do povo, via por onde virão as transformações que Aracaju e o Brasil precisam, diante a degradação que o sistema capitalista impõe em todos os aspectos da vida social.

O partido segue afirmando que “há três décadas o PSTU tem sido uma voz ativa na luta e nas intervenções políticas sobre os mais variados acontecimentos políticos em Sergipe e na capital. Seja participando das disputas eleitorais, nas lutas contra a entrega das empresas públicas e estatais às empresas privadas. Denunciando e lutando com os trabalhadores por moradia, salários, emprego e direitos. Com um programa focado nas necessidades dos trabalhadores, sobretudo, os mais pobres, as mulheres, as LGBTIs, negras/negros, de nossa cidade”, frisa.

Ainda na nota sobre o apoio a Niully Campos, o PSTU afirma acreditar que “o caminho para construir uma Aracaju e um Brasil que atendam aos interesses da maioria do povo passa pela construção de uma alternativa socialista que denuncie e enfrente a extrema-direita bolsonarista e se posicione como oposição de esquerda ao governo Lula. Infelizmente, esse campo independente não se apresenta nestas eleições”, conclui.

