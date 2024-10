PT emite nota sobre o segundo turno das eleições 2024

O Partido dos Trabalhadores (PT), depois de avaliar o cenário político em nossa capital para as eleições de 2024, e observar que nenhum dos campos políticos que se apresentavam na disputa, nos contemplavam programaticamente, decidiu apresentar uma candidatura própria que fosse capaz de defender, perante aos aracajuanos, o nosso programa e as nossas bandeiras em defesa das reivindicações populares.

As nossas candidatas, as companheiras Candisse Carvalho e a vice Professora Rosangela, desempenharam esse papel com coragem, talento, determinação e brilhantismo.

Nesse mesmo processo, compusemos uma chapa de vereadores com companheiros e companheiras, também compromissados com nossas bandeiras, e que foram muito importantes para levar nossas propostas e nosso programa para o povo aracajuano.

Esse movimento foi fundamental para garantirmos a reeleição do companheiro Camilo para continuar a nos representar Câmara de Vereadores.

No primeiro turno dessas eleições o povo de Aracaju escolheu para a disputa final, um segundo turno com duas candidaturas cujo compromissos destoam completamente do nosso.

Conforme ocorreu em 2020, quando no segundo turno resolvemos apoiar o atual prefeito, mesmo com críticas e discordando frontalmente de sua forma de governar, ali nós precisávamos derrotar o nefasto lavajatismo representado pela sua adversária e que tanto mal fizera à política no Brasil.

Da mesma forma, em 2024, estamos diante de dois modelos que não representam o projeto de cidade que acreditamos ser o ideal para aqueles que mais precisam.

De um lado um candidato privatista, que representa aquela velha mesmice que nós já derrotamos um dia, e que flerta aberta e oportunisticamente com o bolsonarismo.

Do outro, o que temos de mais nocivo na política: o próprio bolsonarismo, violento e com práticas neofacistas. Uma candidatura comprometida com a intolerância, autoritarismo e com práticas violentas, das quais nós mesmos fomos vítimas durante essa campanha.

Diante desse cenário extremamente difícil, apesar das críticas e divergências a direção nacional do Partido dos Trabalhadores, recomenda o voto no candidato do PDT, por compreendermos que o momento é de lutar contra o avanço da extrema direita representada pela candidata identificada com o bolsonarismo fascista.

Ao mesmo tempo reafirmamos o nosso papel de oposição e o nosso compromisso em defesa da garantia dos direitos e da melhoria da qualidade de vida do povo de Aracaju.

Essa é a orientação política do PT aos seus filiados, militância e eleitores, ao tempo em que reafirma seu compromisso com a democracia, com a nossa cidade, com os servidores públicos e com o nosso povo.

Aracaju, 10 de outubro de 2024.

João Daniel

Presidente Estadual

Jefferson Lima

Presidente Municipal do PT de Aracaju

Candisse Carvalho

Candidata do PT em Aracaju

Camilo Daniel

Vereador reeleito do PT de Aracaju

Foto: Janaína Santos

Fonte Assessoria de Comunicação