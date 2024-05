PT se reúne com PCdoB e PV, segunda-feira, para formação de Frente Ampla de esquerda em Aracaju

Por Diógenes Brayner

O presidente regional do PT em Sergipe, deputado federal João Daniel, disse que solicitou uma reunião, que deve ser na segunda-feira (20), com o presidente municipal do PCdoB, embora o senador Rogério Carvalho (PT) já tenha mantido uma conversa com a presidenta Nacional da Federação, Luciana Santos, que é presidente nacional do PCdoB.

E, já apesar dessas conversas já terem ocorrido, João Daniel diz que a “a gente está à disposição aqui para conversas com os diretórios municipal e estadual para saber se eles têm candidatos ou candidatas a prefeita e apresentem nomes para discutir, porque o PT já lançou um nome – Candisse Carvalho – e já aprovou na estadual e nacional, e agora a gente que um nome da Federação pelo PCdoB e PV.

João Daniel acrescenta que nós estamos abertos para discutir com toda humildade, tranquilidade e se ele tiverem nomes vamos colocar para discutir. O importante é que nós vamos ter candidatura a prefeito: a Federação PT, PCdoB e PV na Capital. Mas vamos abrir conversa com o Solidariedade e com o Psol também, para que a gente monte uma frente ampla de esquerda para disputar, se for possível as eleições municipais no primeiro turno