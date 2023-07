Quadro clínico da vereadora Ângela Melo é grave, diz boletim médico

O Hospital Primavera divulgou na manhã desta segunda-feira (10), o boletim médico e diz que é grave quadro clínico da vereadora aracajuana Ângela Melo, 67 anos.

A parlamentar permanece internada em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), porém com quadro estável, necessitando de suporte ventilatório invasivo, em desmame de sedação contínua e sem drogas vasoativas. “Há avaliação constante para reinicio do protocolo de desmame da ventilação mecânica. Continua em tratamento de pneumonia com antibioticoterapia. Assistem a paciente a médica intensivista Tábita Dutra e toda equipe multidisciplinar da Unidade de Terapia Intensiva (UTI)”. Assistem a paciente, a médica intensivista Dra. Tábita Dutra e toda equipe multidisciplinar da Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Aposentada como professora de História, Ângela Melo, de 67 anos, iniciou a carreira política no Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica de Sergipe (Sintese) e está no primeiro mandato como vereadora de Aracaju. Na Casa Parlamentar, faz parte da Comissão de Educação, Cultura e Esportes e da Comissão de Ética.