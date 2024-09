Quaest: Emília na liderança e empate técnico de Yandra e Luiz Roberto

A Quaest divulgou, nesta segunda-feira (16), pesquisa de intenção de voto para a Prefeitura de Aracaju. Os resultados indicam que a candidata Emília Corrêa (PL) continua liderando a pesquisa, seguida de Yandra Moura (União Brasil) e Luiz Roberto (PDT), que estão empatados tecnicamente em segundo lugar.

A pesquisa Quaest foi encomendada pela TV Sergipe. A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.

A pesquisa Quaest foi realizada presencialmente em Aracaju, entre os dias 13 e 15 de setembro, com 852 eleitores de 16 anos ou mais. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é SE-00971/2024.

Veja os números completos da pesquisa estimulada, aquela em que os nomes e o partido dos candidatos são apresentados aos eleitores:

Emília Corrêa (PL): 36% (eram 26%)

Yandra (União Brasil): 18% (eram 13%)

Luiz Roberto (PDT): 13% (eram 9%)

Delegada Danielle (MDB):10% (eram 19%)

Candisse Carvalho (PT): 8% (eram 8%)

Niully Campos (PSOL): 2% (eram 2%)

Felipe Vilanova (PCO): 0% (era 0%)

Zé Paulo (Novo): 0% (era 1%)

Indecisos: 6% (eram 8%)

Branco/Nulo/Não vai votar: 7% (eram 14%)

O candidato Felipe Vilanova aparece na pesquisa por ela ter sido anterior à decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que o considerou inapto para seguir na disputada pela prefeitura da capital em virtude da não apresentação de documentos do vice dele na chapa do PCO.

Pesquisa espontânea

A Quaest também pesquisou a intenção de votos espontânea, aquela em que os nomes dos candidatos não são apresentados aos eleitores pelos entrevistadores.

Os números também apontam que, no cenário espontâneo, o número de eleitores indecisos é de 46%. Veja os resultados completos:

Emília Corrêa (PL): 26% (eram 13%)

Yandra (União Brasil): 11% (eram 6%)

Luiz Roberto (PDT): 8% (eram 6%)

Delegada Danielle (MDB): 3% (eram 2%)

Candisse Carvalho (PT): 2% (eram 2%)

Niully Campos (PSOL): 1% (era 1%)

Zé Paulo (Novo): 0% (era 0%)

Felipe Vilanova (PCO): não foi citado (era 0%)

Indecisos: 46% (eram 66 %)

Branco/Nulo/Não vai votar: 3% (eram 4%)

Conhecimento, potencial de voto e rejeição

A pesquisa Quaest também perguntou aos eleitores se eles conheciam os candidatos e, conhecendo eles, se votariam ou não neles. Os resultados foram os seguintes:

Emília Corrêa (PL)

Conhece e votaria: 54% (eram 42%)

Não conhece: 17% (eram 29%)

Conhece e não votaria (rejeição): 27% (eram 26%)

Não Souberam/Não Responderam: 2% (eram 3%)

Delegada Danielle (MDB)

Conhece e votaria: 43% (eram 44%)

Não conhece: 17% (eram 19%)

Conhece e não votaria (rejeição): 38% (eram 33%)

Não Souberam/Não Responderam: 2% (eram 4%)

Yandra (União Brasil)

Conhece e votaria: 36% (eram 30%)

Não conhece: 25% (eram 36%)

Conhece e não votaria (rejeição): 37% (eram 32%)

Não Souberam/Não Responderam: 2% (eram 2%)

Luiz Roberto (PDT)

Conhece e votaria: 25% (eram 18%)

Não conhece: 47% (eram 58%)

Conhece e não votaria (rejeição):26% (eram 23%)

Não Souberam/Não Responderam: 2% (era 1%)

Candisse Carvalho (PT)

Conhece e votaria: 18% (eram 15%)

Não conhece: 45% (eram 54%)

Conhece e não votaria (rejeição):35% (eram 28%)

Não Souberam/Não Responderam: 2% (eram 3%)

Niully Campos (PSOL)

Conhece e votaria:10% (eram 10%)

Não conhece: 67% (eram 69%)

Conhece e não votaria (rejeição): 22% (eram 20%)

Não Souberam/Não Responderam:1% (era 1%)

Felipe Vilanova (PCO)

Conhece e votaria: 2% (eram 3%)

Não conhece:84% (eram 84%)

Conhece e não votaria (rejeição):13% (eram 12%)

Não Souberam/Não Responderam: 1% (era 1%)

Zé Paulo Leal (Novo)

Conhece e votaria: 2% (eram 3%)

Não conhece: 86% (eram 84%)

Conhece e não votaria (rejeição):11% (eram 12%)

Não Souberam/Não Responderam: 1% (era 1%)

Avaliação da gestão do prefeito

A pesquisa também ouviu os entrevistados sobre a avaliação da gestão municipal de Edvaldo Nogueira na prefeitura de Aracaju. O resultado foi:

Positiva: 45% (eram 50%)

Regular: 33% (eram 25%)

Negativa: 18% (eram 20%)

Não sabe/Não respondeu: 4% (eram 5%)

Com informações da Tv Sergipe e do G1 Sergipe

Foto: divulgação