Yandra: Qualificação, incentivos financeiros e educação são pilares

Qualificação, incentivos financeiros e educação são pilares do plano de Yandra para a juventude de Aracaju

Com um plano voltado para a qualificação, inclusão social e autonomia financeira da juventude aracajuana, a candidata a prefeita Yandra (União) traz uma abordagem inovadora para o combate a desafios como o afastamento da escola, a falta de engajamento cultural e de oportunidades no mercado de trabalho.

No núcleo de suas ações voltadas aos jovens, coloca a criação do Centro da Juventude de Aracaju, um espaço que irá oferecer cursos técnicos e programas esportivos.

“Queremos garantir um ambiente seguro e inspirador, onde os jovens possam adquirir e desenvolver talentos. Podemos contar, inclusive, com o apoio da iniciativa privada para nos ajudar a fornecer uma ampla gama de cursos nas áreas de tecnologia, artes e empreendedorismo”, diz ela.

Além disso, a candidata planeja ampliar o ‘Bolsa Atleta’ para promover o esporte e apoiar jovens talentos. Essa e outras atividades extracurriculares, como o oferecimento de cursos e oficinas em diversas áreas culturais, segundo Yandra, visam garantir a permanência escolar, aliando o estudo ao desenvolvimento profissional e pessoal dos jovens.

Ela ressalta, no entanto, que é preciso garantir que esses jovens cheguem até as escolas.

“Sabemos que o fator financeiro ainda é um obstáculo para muitos jovens terem acesso à educação. Por isso, vamos implementar o passe livre estudantil, beneficiando, especialmente, os estudantes da Zona Norte e Zona de Expansão”, afirma.

Um grande diferencial de seu plano de governo é a incorporação da educação financeira no currículo escolar, aliada ao incentivo de hábitos de poupança.

Através do programa ‘Poupança Jovem’, Yandra vai criar contas de poupança para alunos do ensino fundamental e médio, com incentivos financeiros anuais, a exemplo de pagamentos anuais para matrículas na rede pública, incentivos mensais para frequência escolar de 80% e um bônus anual por ano completado.

No tocante à falta de acesso dos jovens ao mercado de trabalho, dois programas da candidata apresentam soluções efetivas: o ‘Jovem Aprendiz no Setor Público’ vai abrir oportunidades para jovens em órgãos e empresas municipais; já o programa ‘Primeira Oportunidade’ irá oferecer qualificação técnica e bolsas financeiras, com a meta de garantir que 30% dos participantes tenham emprego formal ao final.

Para os jovens empreendedores, Yandra irá investir em ‘Centros de Inovação’, equipados com recursos para desenvolvimento de projetos, mentorias e acesso a financiamento inicial mediante uma rede de investidores.

Fonte e foto assessoria