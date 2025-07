4ª edição do Sergipe Oil & Gas destaca SE no mercado de petróleo; Fábio prestigiou abertura do evento

O governador Fábio Mitidieri participou, nesta quarta-feira, 23, da abertura do Sergipe Oil & Gas 2025, que segue até a próxima sexta-feira, 25, com o formato multi, em que diversas atividades acontecem paralelamente. Anteriormente, o evento funcionava apenas em formato de congresso e, em sua quarta edição, foi ampliado para incluir feira de negócios.

Na oportunidade, o governador falou como está o processo do Sergipe Águas Profundas (Seap). “Sergipe, mais uma vez, se destaca nacionalmente no mercado de gás e petróleo e se torna uma referência. A Petrobras acaba de anunciar que o leilão do Sergipe Águas Profundas, o Seap, que ocorreria em agosto, foi transferido para setembro porque, segundo a Petrobras, daria mais tempo para que se apresente novas propostas. Esperamos que dê tudo certo porque há uma expectativa muito grande na nossa sociedade em transformar Sergipe por meio da exploração do gás”, frisou.

Representando a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, o gerente executivo de Terra e Águas Rasas , Stênio Jaime Galvão, destacou os planos da empresa para Sergipe. “Retomamos os investimentos em Sergipe, estamos no amadurecimento do projeto Sergipe Águas Profundas e nossa diretora Silvia estará aqui, na sexta-feira, detalhando o projeto. Vemos o momento com um otimismo muito grande, tendo em vista que o amadurecimento deste projeto é essencial para termos êxito no futuro”, declarou o executivo, mencionando outro ponto importante para o estado, que é o retorno da fábrica de fertilizantes, a Fafen, previsto ainda para este ano. Segundo Stênio, a retomada da Fafen deve gerar 1500 empregos para Sergipe.

Assinatura

Durante o Sergipe Oil Gas, o governador Mitidieri assinou, junto à Fundação Getúlio Vargas (FGV), dois contratos para a prestação de serviços de consultoria técnica. O primeiro deles, firmado por meio da Sedetec, visa a construção de um estudo técnico detalhado, que avalie a infraestrutura portuária do estado de Sergipe. O segundo será formalizado com a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (Agrese), com o intuito de elaborar um estudo de aproveitamento de recursos humanos e técnicos locais, no processo de descomissionamento de plataformas no litoral sergipano.

Realizado pela Austral e pela Brainmarket, o evento conta com o apoio do Governo de Sergipe, por meio da Sedetec. “Esta edição consolida estrategicamente o estado de Sergipe para o futuro energético do país”, considerou o secretário da Sedetec, Valmor Barbosa.

Espaço

O espaço da feira inclui o estande do Governo de Sergipe pelo segundo ano consecutivo, via Sedetec e Sergas. A Sergas assina como patrocinadora master. Em 2024, o estande foi assinado pela Sedetec, com apoio da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise).

A Petrobras foi o principal patrocinador do evento, aproveitando o momento de projeção do projeto Sergipe Águas Profundas (Seap) e o iminente anúncio do vencedor do edital para contratação das plataformas FPSOs (Floating Production Storage and Offloading) – unidades flutuantes para produção, armazenamento e transferência de petróleo e gás natural.

O Sergipe Oil & Gas está com uma expectativa de movimentação de R$ 200 milhões em negócios durante a edição 2025 e público estimado de 3,5 mil visitantes. No ano anterior, 2.650 pessoas passaram pela feira.

A edição de 2025 busca consolidar a imagem do evento entre o público de fora do Brasil, com palestrantes estrangeiros, que conta com a tradução de palestras e atividades.

Foto: César de Oliveira