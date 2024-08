Quarta-feira é dia de votação de proposituras na Casa Legislativa

O presidente do Poder Legislativo, deputado Jeferson Andrade (PSD), anunciou na Sessão Plenária de hoje (6), que amanhã, quarta-feira, os deputados voltarão a se reunir – nas Comissões Temáticas e em Plenário – para realização de votação de Projetos de Lei. Esta será a primeira votação deste semestre.

Nesta manhã, quatro deputados se inscreveram para fazer uso da Tribuna. Também ocorreu um aparte feito pelo deputado Luizão Donatrampi (União) e uma Questão de Ordem, do deputado Luiz Fonseca (PP).

Uso da Tribuna

– O deputado Georgeo Passos (Cidadania) falou sobre o projeto de autoria dele que proíbe fogos de artifício com barulho, já aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. O presidente da Alese, Jeferson Andrade, garantiu que o projeto vai a votação no plenário em breve.

– O deputado Luciano Pimentel (PP), além de comentar sobre o resultado das eleições presidenciais na Venezuela, destacou a realização hoje de uma eleição simulada promovida pela Escola do Legislativo em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral, com a participação de alunos da rede pública de ensino.

– A deputada Linda Brasil (Psol) questionou a licitação do transporte público da Grande Aracaju, colocando-se ao lado do Ministério Público, que apontou inconsistências e pediu a suspensão do processo, rejeitada pela Justiça.

– O deputado Paulo Júnior (PV) destacou as vantagens da licitação do transporte público da Grande Aracaju, que teve a primeira etapa concluída na semana passada, com a divulgação das duas empresas que vão operar o sistema em Aracaju, São Cristóvão, Barra dos Coqueiros e Nossa Senhora do Socorro.

Foto Joel Luiz

Por Stephanie Macedo