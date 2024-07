Quarto grande ato do Movimento Avança Aracaju ocorrerá na Farolândia

Apresentar as iniciativas e o grupo político que compõe o movimento político que mais cresce na capital aos moradores da Farolândia, Atalaia e adjacências. Este é o objetivo do quarto grande ato do Movimento Avança Aracaju, formado pelo PSD, Republicanos, Solidariedade e PDT, em prol da pré-candidatura de Luiz Roberto à Prefeitura de Aracaju. O ato acontece a partir das 19h, na chácara Macêdo Brilho, na rua Marieta Cabral Andrade, 91.

“Vamos mobilizar nossa população para se incorporar à defesa das conquistas históricas e da perspectiva concreta de novos avanços para tornar Aracaju ainda melhor, envolvendo os cidadãos que serão os protagonistas desta história”, afirma o pré-candidato Luiz Roberto.

O movimento já esteve dialogando com a população nos bairros Santa Maria, Porto D’Antas, Dom Luciano e agora é a vez do bairro Farolândia, um dos mais populosos da nossa capital.

“Estaremos, ao lado do governador Fábio Mitidieri, do prefeito Edvaldo Nogueira, do ex-deputado federal Valadares Filho e de outras grandes lideranças, apresentando nosso movimento aos moradores da Farolândia e adjacências. Esperamos todos, com muita alegria, para debatermos a evolução da nossa capital. Venha e traga sua família!”, convida o pré-candidato.

Por Hugo Brandão