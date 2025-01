A declaração é do Sargento Byron ao comemorar as melhorias conquistadas com foco na inclusão social

Para o inicio do novo mandato, o vereador Sargento Byron – Estrelas do Mar (MDB) celebra a experiência positiva das emendas impositivas, iniciativa conquistada pela última Legislatura da Câmara Municipal de Aracaju (CMA).

” As emendas impositivas se configuram como um importante instrumento para oportunizar benefícios para a população. É por meio destes recursos públicos que planejamos e organizamos cada investimento, a partir do serviço ou melhoria pautada . Encerramos 2024 comemorando o investimento de R$ 187 mil, proveniente de emenda parlamentar de autoria do nosso mandato, para acessibilidade e prática esportiva nas praias da Cinelândia e Havaizinho “, declarou o vereador, agora, em seu segundo mandato.

O valor destinado por Byron viabilizou a compra e a instalação de dois contêineres para o armazenamento de cadeiras anfíbias, três tendas infláveis e 11 cadeiras anfíbias para que as pessoas com deficiência e mobilidade reduzida tenham acesso ao banho de bar. Também via emendas impositivas, Sargento Byron destinou, deste recurso, cerca de R$ 54 mil para a aquisição e instalação de equipamentos esportivos na Cinelândia e Praia do Havaizinho. ” É uma felicidade extrema saber que através do Projeto Estrelas do Mar impulsionamos novos espaços para acessibilidade na praia, assegurando o projeto ‘Praia para Todos’, de forma que, além do ponto onde acontece o projeto , na Praia da Sarney , agora a população aracajuana e turistas poderão vivenciar a inclusão também nestas outras duas praias. Que, em 2025, possamos celebrar novas conquistas a partir das emendas impositivas, reforçando a soma de esforços entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo para toda sociedade”, concluiu Byron que é o idealizador do Projeto Estrelas do Mar, ação que há 13 anos visa promover a inclusão social através da prática do bodyboarding.

Por Jacqueline Reis- foto assessoria