”QUE POSSAMOS CONTINUAR INCENTIVANDO PROJETOS SOCIAIS ESTABELECENDO ELOS JUNTO À EDUCAÇÃO”, DECLARA BYRON

Em discurso na Câmara Municipal de Aracaju (CMA), o vereador Sargento Byron – Estrelas do Mar (MDB) destacou o momento Olímpico vivido por todos os brasileiros, ressaltando a importância do esporte e dos projetos sociais enquanto ferramentas de transformação de uma sociedade.

“Todos os brasileiros estão contagiados pelas conquistas que os Jogos Olímpicos 2024 têm proporcionado. Temos visto atletas representarem o nosso país da melhor e maior maneira possível. Somos medalhistas. Somos reconhecidos e sabemos que podemos muito mais. É neste contexto que destaco a transformação que o esporte traz a para vida de tantas pessoas. Muitos desses atletas encontraram em projetos sociais a oportunidade de , por muitas vezes, ter um lanche, mas , a vida despertou dons que os fizeram ir além de uma necessidade” reforçou Byron.

O parlamentar, defensor de pautas sociais, do esporte e da educação, trouxe a pauta Olímpica para o cenário local. “É inquestionável o poder do esporte na vida das pessoas. Sabemos que ,aqui na Câmara , buscamos através dos nossos projetos, das emendas impositivas e dos nossos diálogos, promover mudanças que possam impactar sempre de maneira positiva a vida dos aracajuanos. Por isso, faço questão de ressaltar que não precisamos ir longe para conhecer a potência de atletas , temos aqui, em nosso estado, em nossa cidade, grandes nomes que só precisam de incentivo, recursos e oportunidades. Junto ao terceiro setor podemos chegar onde os braços do Estado não alcançam, criando uma verdadeira rede de políticas públicas. Que possamos continuar incentivando os projetos sociais em nossa cidade, estabelecendo elos junto à educação, ao esporte e à cidadania”, finalizou Byron , que há 13 anos fundou o projeto social Estrelas do Mar, oportunizando a inclusão social através da prática do bodyboarding.

Fonte e foto assessoria