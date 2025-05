“QUEM TEM CAPACIDADE DE ROUBAR UM IDOSO INDEFESO MERECE CADEIA”, DIZ NITINHO, SOBRE ROMBO NOS BENEFÍCIOS

“As denúncias de fraudes contra idosos beneficiários do INSS exigem investigações amplas, profundas e transparentes”. É o defende o deputado federal Nitinho Vitale, PSD-SE.

“Quem roubou aposentado que apodreça na cadeia”, sentencia o parlamentar.

CPI Mista- Ele escolheu assinar o requerimento para criação de uma Comissão Mista de Inquérito (CPMI) para conduzir as investigações de desvio de salários dos aposentados com a suposta participação de autoridades, servidores de carreira, associações criminosas e sindicatos fraudulentos.

“Uma CPI Mista, com investigações conduzidas por senadores e deputados federais, no Senado e na Câmara Federal, dará ampla divulgação ao esquema de fraudes contra o segmento mais vulnerável da sociedade”, explicou o parlamentar. “Sou a favor do povo saber o nome e a cara de cada um desses ladrões. Quanto maior visibilidade, melhor”, revolta-se Nitinho.

“Trata-se de um crime inaceitável. A classe política não tem o direito de acobertar esse escândalo. Lugar de criminoso é na cadeia”, condenou.

Requerimento – A proposta de CPI nasceu na Câmara dos Deputados, por iniciativa do deputado federal Coronel Crisóstomo, PL-RO, e evoluiu para uma CPI Mista graças ao empenho da deputada Coronel Fernanda, PL-MT, e da senadora Damares Alves, Republicanos-DF.

Nitinho explica que a CPMI tem o objetivo de investigar as responsabilidades pela fraude praticada contra contribuintes do INSS por falsas associações e sindicatos que, segundo informações da Polícia Federal, subtraíram dos subsídios valores não autorizados a título de benefício sociais, seguros-saúde e empréstimos consignados, que a imprensa nacional informa que já superam R$ 90 bilhões em todo Brasil.

Por Eliz Moura – foto assessoria