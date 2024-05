Fábio: “queremos que a chegada de novos investidores se transforme em ganho social para nosso povo”

No sexto dia da 2ª Missão Internacional do Consórcio Nordeste, a comitiva do Governo de Sergipe, acompanhada das demais delegações nordestinas, iniciaram a agenda de compromissos desta sexta-feira, 17, em Berlim, capital da Alemanha, visitando a Fundação Fraunhofer, entidade alemã sem fins lucrativos, responsável por desenvolver estudos, pesquisas e soluções tecnológicas em diversos setores.

Com a proposta de captar novos investimentos e parcerias de empresas europeias, os governadores membros do Consórcio Nordeste explanaram sobre as capacidades energéticas dos nove estados, disponibilizando as políticas públicas de incentivo às indústrias que desejarem investir na região. No Brasil, a Fraunhofer já atua desde 2012 com um escritório sediado em São Paulo e desenvolve projetos nas áreas de Bioeconomia, Tecnologias Inovadoras em Hidrogênio e Energias Renováveis.

Em seguida, a comitiva do Consórcio Nordeste reuniu-se com membros da Confederação Alemã das Câmaras de Indústria e Comércio (DIHT) e do Instituto de Estudos Latino-Americanos (LAI), entidade de ensino e pesquisa, situada na Alemanha, que também manifestou interesse em cooperar com as demandas nordestinas. No encontro, os governadores tiveram a oportunidade de apresentar aos investidores alemães os aspectos que tornam a região capaz de liderar a transição energética, fundamental para a promoção de avanços sustentáveis no mundo.

Nos encontros, avaliados como produtivos pelo governador Fábio Mitidieri, ele destacou os potenciais de Sergipe, não só no que diz respeito à transição energética e produção de hidrogênio azul e verde, mas também no que tange a capacidade de produção de energia solar e energia hidrelétrica. Com entusiasmo, Mitidieri aproveitou para expor as potencialidades do estado voltadas à agricultura, turismo, negócios, além das possibilidades de parcerias em áreas como educação e saúde. “Estamos chegando ao final da nossa Missão com o sentimento de dever cumprido, de oportunidades construídas e de relacionamentos que vão se concretizar a partir de agora. Tivemos inúmeros contatos com empresários e governos na Europa, e esperamos logo, logo, apresentar à sociedade sergipana os resultados de todo o nosso empenho”, pontuou o governador.

Pequeno no tamanho, gigante na potência

De acordo com Fábio Mitidieri, embora seja o menor estado do Brasil, Sergipe é uma grande potência energética brasileira, com a presença de um terminal portuário, o Terminal Marítimo Inácio Barbosa (TMIB), situado na Barra dos Coqueiros, além da presença de parceiros europeus como a TAG, maior transportadora de gás natural do país, Grupo Cobra, que, por meio da Carmo Energy, é responsável pela exploração de ativos de petróleo e gás, e a Eneva, maior termoelétrica da América Latina. “A Eneva, por exemplo, acaba de anunciar que vai dobrar a sua produção em nosso estado, aproveitando, principalmente, este novo momento de exploração das reservas de gás sergipanas”, informou.

“O mais importante é que Sergipe não é uma ilha, mas veio à Europa mostrar o seu potencial e captar possíveis investimentos com os empresários europeus, para que possamos reconduzir Sergipe em um cenário de destaque e importância mundial. Este é o nosso papel, é isto que estamos fazendo: levando o potencial de Sergipe para o mundo, para que possamos gerar oportunidades para nossa população”, acrescentou o chefe do Executivo estadual.

Aceno europeu

Ao conhecer sobre as capacidades dos estados nordestinos de produzir energia limpa, os representantes da Fundação, da LAI e demais investidores europeus acenaram grande interesse em investir no desenvolvimento da transição energética no Nordeste. “Os empresários alemães possuem total interesse em fazer parte do desenvolvimento do Nordeste e do Brasil”, disse o chefe do Departamento das Américas do Norte e Loterias, Mark Heinzel.

Para o presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos (LAI) da Freie Universität Berlin, Ingo Kramer, a previsão é de que nas próximas décadas, a Alemanha e o Nordeste estejam cada vez mais próximas no ciclo de energias renováveis. “A alta tecnologia brasileira já é uma realidade na Alemanha. Se precisarem de apoio, contem sempre comigo e com a LAI”, declarou.

Importância e resultados

Ao participar de missões como essa e promover eventos como o Sergipe Day, dedicados ao setor industrial e energético, Sergipe se projeta para o mundo, possibilitando diversas conexões com players internacionais que resultam na captação de investimentos que impactam positivamente a vida dos sergipanos. A prova mais recente desse trabalho de captação, liderado pelo governador Fábio Mitidieri e conduzido pela Agência Sergipe de Desenvolvimento (Desenvolve-SE), é a chegada da Equiplex, indústria do H. Egídio Group. A empresa anunciou a instalação de uma fábrica de medicamentos em Sergipe, com previsão de que sejam investidos aproximadamente R$ 350 milhões, ocasionando um incremento na arrecadação anual do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS), além de forte impacto na economia com a geração de 300 empregos diretos e 500 indiretos.

“O que nós queremos é parceria. O estado, por ser pequeno, não tem como fazer o investimento sozinho. Por isso, não estamos aqui para competir com a iniciativa privada, estamos aqui para sermos condutores da iniciativa privada, para que a chegada de vocês se transforme em ganho social para nosso povo com a geração de mais empregos, renda e qualificação de mão de obra, transformando, assim, a realidade dos sergipanos. Nós queremos transformar a nossa sociedade, por meio dessa riqueza que Deus nos deu”, concluiu Mitidieri em seu discurso.

Presidenta do Consórcio

Ao falar sobre as emergências climáticas que assolam o mundo, a presidenta do Consórcio Nordeste e governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, fez referência à situação de calamidade pública vivida no estado do Rio Grande do Sul, em virtude das fortes chuvas que atingiram a região gaúcha. Além disso, ela também voltou a evidenciar o papel imprescindível do Nordeste com sua alta capacidade de produção de energias sustentáveis, vital para o crescimento socioeconômico saudável no planeta. “O Nordeste ocupa um papel de liderança dentro do Brasil olhando para o mundo no que diz respeito à transição energética pelos ativos naturais que possui”, sintetizou.

Benefício mútuo

Segundo o senador por Sergipe Alessandro Vieira, o Nordeste busca uma troca produtiva entre as partes. “O meu papel no Senado, junto aos meus colegas, é garantir que essa troca tenha um regramento claro, extremamente funcional e seguro para todos os envolvidos. Estamos num momento avançado de construção da legislação que permitirá que essas trocas aconteçam de forma muito produtiva para ambos os lados, porém, atualmente, o momento que vivemos já proporciona o avanço de trocas entre os países”, explanou Vieira.

Ele explicou que a região já possui potencial de energia com redução de pegada de carbono. “Essa não é uma capacidade que será construída, ela já está instalada. A natureza da matriz energética disponibilizada pelo Nordeste já permite, desde que tenhamos unidades fabris instaladas na região, uma redução imediata da pegada de carbono nos produtos. Sendo assim, naturalmente, os produtos elaborados e industrializados em solo brasileiro, em especial solo nordestino, serão todos certificados como livres de carbono, considerando a natureza da nossa matriz energética que é já de 95% de energia limpa”, frisou o senador.

Alessandro Vieira concluiu afirmando que o Nordeste tem uma posição fundamental no parlamento brasileiro e que nenhuma legislação será votada e aprovada que não esteja alinhada aos interesses do Nordeste, levando em conta sua representação no parlamento. “O Governo Federal, por meio do presidente Lula, já materializou a expressa demanda de que nós tenhamos a industrialização verde na região, que ainda sofre com a desigualdade social de forma mais permanente e profunda que o restante do Brasil. Mas eu tenho certeza de que esse processo que estamos construindo aqui é um passo muito importante nessa construção de uma nova realidade para todos: uma Europa com uma menor contaminação de carbono, um mundo mais seguro ecologicamente e um Brasil mais desenvolvido, que é o que todos nós desejamos e que estamos colocando nossos esforços para ser concretizado”, finalizou.

