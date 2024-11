“QUEREMOS UMA UNIÃO DE FORÇAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROPRIÁ”, AFIRMA LUCIANO DE MENININHA

O prefeito eleito de Propriá, Luciano de Menininha, cumpriu agenda em Brasília, durante esta semana. Ele participou do Seminário para Novos Gestores, promovido pela Confederação Nacional dos Municípios – CNM e visitou os gabinetes dos parlamentares que compõem a bancada federal de Sergipe no Congresso Nacional.

No seminário, foram abordados os desafios e caminhos para uma gestão inovadora e eficiente. “Foi um evento muito importante para nós que iremos assumir a gestão municipal a partir de janeiro de 2025, adquirindo mais conhecimentos para que possamos implementar um modelo de gestão que promova o desenvolvimento do município, cuide das pessoas e que utilize os recursos públicos de forma responsável e eficiente”, afirmou Luciano de Menininha.

Após o seminário, o prefeito eleito de Propriá esteve no Congresso para dialogar com os deputados e senadores sobre a destinação de recursos de emendas parlamentares para o município do Baixo São Francisco. “Reforcei o quanto é essencial o apoio deles para que possamos desenvolver ações e projetos que promovam um novo tempo para Propriá e mais qualidade de vida para a população”, salientou Luciano.

“A eleição passou, desarmamos o palanque e agora é hora de trabalhar pelo futuro de Propriá. Por isso, buscamos o apoio de todos os parlamentares sergipanos e pedimos que sejam parceiros do Município, destinando recursos de suas emendas e colaborando na viabilização junto aos ministérios de outros projetos que beneficiem Propriá”, completou Luciano de Menininha.

Ainda na capital federal, o prefeito eleito de Propriá visitou a Secretaria Especial de Representação de Sergipe em Brasília – Serese. “Também contamos com a parceria do Governo do Estado e vamos buscar ainda o apoio dos deputados estaduais. Queremos uma união de forças para promover o desenvolvimento de Propriá e fazer o nosso povo feliz”, enfatizou Luciano de Menininha.

Fonte e foto assessoria