“Quero agradecer a cada aracajuano que depositou confiança em meu trabalho”

Com um mandato marcado pela defesa dos direitos da pessoa com deficiência , dentre pautas como segurança pública, infraestrutura, saúde, educação, esporte e a geração de emprego e renda, o vereador por Aracaju, Sargento Byron – Estrelas do Mar (MDB) , foi diplomado pela sua reeleição na terça-feira, 17. A solenidade de Diplomação, que aconteceu no Teatro Tobias Barreto, é um ato da Justiça Eleitoral que atesta que os 26 vereadores eleitos, seus suplentes , a prefeita e vice-prefeito eleitos estão efetivamente aptos a tomar posse no dia 1º de janeiro.

“Após a eleição, este é momento em que, de fato, temos a real percepção desta aprovação do povo. Hoje, quero agradecer a cada aracajuano que depositou sua confiança em meu trabalho, apoiando meus princípios e que, também, reconhece o caminho trilhado até aqui. Ser reconduzindo aumenta a nossa responsabilidade, mas também nos impulsiona para mais quatro longos anos. Meu compromisso é com o povo, com a escuta ativa, com a presença nas ruas e a atuação na Câmara Municipal de Aracaju. Estamos encerrando uma legislatura e começando uma nova, com um novo cenário no Poder Executivo e com todo o meu respeito e dedicação ao trabalho coletivo”, declarou Byron sobre a reeleição.

Neste último ano de mandato , Sargento Byron contabiliza cerca de 150 proposituras protocoladas na Casa. “Um ano de muito trabalho em paralelo à campanha política. Tudo isso valeu a pena e continuará valendo, pois, ao olharmos os Projetos de Lei sancionados pelo prefeito Edvaldo Nogueira , vemos a nossa digital, vemos a nossa representação e a conquista dos aracajuanos. Projetos como o Laudo Permanente, o Protocolo Não Se Cale, o acesso à matrícula da pessoa com deficiência em escola próxima a sua residência, além do reconhecimento da pessoa com diagnóstico de fibromialgia enquanto pessoa com deficiência, dentre outras leis , são conquistas deste mandato e que seguem para a história da nossa gente e da nossa capital. Sigamos avançando! Sigamos com os nossos propósitos”, concluiu Byron eleito com 3.289 votos.

Foto Gilton Rosas

por Jacqueline Reis