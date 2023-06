“Quero registrar meu repúdio a qualquer discurso de ódio contra nossa comunidade”, diz deputada Linda Brasil

Na manhã desta quinta-feira (15), durante sessão plenária, a deputada estadual Linda Brasil (PSOL) repudiou falas de preconceito contra crianças trans. Na oportunidade, a parlamentar disse que conhece mães de pessoas trans que estão muito mal, por conta de ofensas proferidas nas redes sociais.

“Quero registrar meu repúdio a qualquer discurso de ódio contra nossa comunidade, colocando a sociedade contra nós. Como se fossemos seres inferiores, criminosos ou ainda que não tivéssemos o direito de ter uma família, educação e infância. Todas as crianças precisam de proteção, de amor, de acolhimento e isso inclui as crianças LGBTQIA+, entre outras que sofrem, desde a infância, várias violências. Excluir as crianças trans do convívio social e fingir que elas não existem só vai impulsionar ainda mais o discurso de ódio e a violência contra nossa população”, afirmou Linda Brasil.

A parlamentar disse ainda que está acionando a justiça contra postagens preconceituosas. “Não vamos silenciar. Qualquer fala que possa provocar sofrimento a população LGBT, principalmente as crianças que já não vivem da forma como as pessoas querem, que elas serão amadas e acolhidas, e a gente não vai aceitar violência”, finalizou a parlamentar.

Foto: Joel Luiz

Por Paulo Santo