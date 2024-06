Quinta noite do Arraiá do Povo 2024 leva “À Vontade” com Zezo, Luan Estilizado e Raí Saia Rodada para Palco Rogério, na Orla de Atalaia

O Arraiá do Povo, maior festejo junino de Sergipe, proporcionou nesta quarta-feira, 5, mais uma noite inesquecível para sergipanos e turistas na Arena de Shows, na Orla da Atalaia. A programação incluiu desde os clássicos do forró eletrônico, romântico até o arrocha e seresta, com as apresentações de Alê Ferraz, Painel de Controle e o projeto ‘À Vontade’.

A cantora sergipana, Alê Ferraz, com seis anos de carreira, foi a primeira a subir ao Palco Rogério, trazendo um repertório predominantemente com o ritmo do arrocha, sem esquecer da seresta. Alê falou de sua alegria em participar pela primeira vez da festa. “Cantar no Arraiá do Povo é uma honra. Fizemos um show lindo e maravilhoso. Estou muito feliz em participar dessa festa tão tradicional aqui no meu estado e ainda mais em poder comemorar o meu aniversário nesse espaço tão importante de valorização dos artistas locais”, declarou.

Logo após, a banda cearense Painel de Controle subiu ao palco. Com mais de 30 anos de carreira, a banda é conhecida por seu estilo único que mistura forró eletrônico e romântico. A vocalista da banda, Karla Lima, expressou sua satisfação por se apresentar novamente no evento. “Esse evento é um dos mais comentados nas nossas redes sociais. Para nós, é um privilégio estar aqui. Estivemos também no ano passado e hoje novamente o coração está a mil. É maravilhoso demais receber o carinho de todos os nossos fãs, amigos e amantes do forró das antigas”, disse. “É uma satisfação imensa estarmos aqui mais uma vez em Sergipe. O público sergipano é sempre muito caloroso e nos recebe de braços abertos. Prometemos um show inesquecível”, acrescentou o vocalista Frank Viana.

Para encerrar a noite, o projeto ‘À Vontade’ fez a plateia vibrar com uma mistura de forró e arrocha. Composto pelos renomados cantores Zezo, Raí Saia Rodada e Luan Estilizado, o trio trouxe uma diversidade de estilos que agradou a todos os gostos.

Zezo comentou sobre a participação no evento. “Sergipe foi um dos primeiros estados a abraçar o projeto desde o começo e hoje nós já ganhamos o Brasil. Nessa noite estamos trazendo essa mistura de ritmos e de estilos num só show”, afirmou. Raí Saia Rodada acrescentou que Sergipe sempre recebeu com muito carinho o projeto e a forma de retribuir é fazendo um show cheio de energia e emoção. “Estamos aqui para trazer essa seresta, esse forró que só o ‘A vontade’ tem”, declarou. Do mesmo modo, Luan Estilizado destacou a importância da festividade e a iniciativa do Governo do Estado. “Quero agradecer pelo convite para essa festa linda nesse do Arraiá do Povo. Estamos muito felizes”, pontuou.

Público

A programação desta quarta-feira levou ao Arraiá do Povo uma infinidade de fãs dedicados que fizeram questão de chegar cedo para garantir um lugar próximo ao palco e prestigiar seus artistas favoritos. Valdeci Santos foi uma delas, fã do cantor Zezo há mais de 30 anos. Para ela, a noite foi mais que especial. “Não é nenhum sacrifício. Amo muito ele. Não tem dia nem hora certa para curtir o show de Zezo”, disse a pensionista que fez questão de elogiar a programação e a organização do evento.

A apresentação do projeto ‘À Vontade’ foi o que também motivou a funcionária pública aposentada Cleide Maria Fonseca, que é uma das admiradoras do cantor Zezo. Para ela, vale qualquer esforço para curtir a apresentação do ídolo. “Com certeza, cheguei aqui às sete e meia para ver meu ídolo. Sou apaixonada por aquele homem, lindo, maravilhoso. Acompanho ele desde quando iniciou a carreira. Todo ano eu venho, todos os shows que ele faz aqui em Aracaju. Já fui até para Monte Santo, na Bahia. Vale a pena tudo para estar perto dele. Qualquer esforço, estou aqui morta de cansada em pé, mas fico aqui porque é recompensador”.

Já a aposentada Silvana Souza Melo se diz admiradora do trabalho de Luan Estilizado. Para a aposentada de 70 anos, a oportunidade de acompanhar o show de um dos seus artistas favoritos é indescritível.”Vale a pena todo o esforço. A idade não quer dizer nada. O que importa é a disposição e a energia que eu tenho, que é maravilhosa para acompanhar o show dele”, vibrou.

Laila Dezire, 16 anos, foi outra que expressou sua alegria por acompanhar o show do ídolo. “Cheguei muito cedo para aproveitar o show. Vale muito a pena. Ser fã é não ter limites para estar perto do ídolo”, disse a estudante que mora no bairro América, em Aracaju.

Já a psicóloga Milene Menezes também chegou cedo para garantir um lugar na frente do palco e acompanhar as apresentações da noite, em especial a do projeto ‘À Vontade’. “Eu estou gostando muito da programação, está tudo bem organizado, os artistas são maravilhosos e atenciosos. Vim bem cedo para não perder nada das atrações e poder acompanhar também o show de Zezo, que amo muito”, comentou.

País do forró

Durante 60 dias, o clima junino tomará conta do estado, fortalecendo o turismo, a cultura popular e aquecendo a economia em vários setores envolvidos na realização dos eventos. A programação do Arraiá do Povo e Vila do Forró é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), Secretaria Especial da Comunicação (Secom), Secretaria de Estado do Turismo (Setur) e Banese, com apoio da Energisa, Netiz e Shopping Jardins, e patrocínio da Eneva, Pisolar, Deso, Maratá, GBarbosa e Serviço Social do Comércio (Sesc).

Foto : Diego Souza