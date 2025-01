QUINTO CONSTITUCIONAL: COMISSÃO ELEITORAL SE REÚNE PARA DEFINIR AS AÇÕES DO PROCESSO SELETIVO

A Comissão Eleitoral da OAB/SE, instituída para o processo de formação da lista sêxtupla para preenchimento da vaga do quinto constitucional no Tribunal de Justiça do Estado do Sergipe (TJSE), realizou na sexta-feira, 24, uma reunião de alinhamento para definição das ações que serão adotados durante todas as etapas do processo seletivo.

O presidente da Comissão, o advogado Marcel Costa Fortes, explica que esse primeiro encontro foi de ajustes e encaminhamentos. “Hoje estabelecemos o planejamento de ação, como será a divulgação do material de campanha, o marketing, como será feita cada etapa da eleição, definimos os funcionários da instituição que serão direcionadas para trabalhar no processo e outros detalhes necessários para que o trabalho flua da melhor maneira”, explica.

O edital tornando pública a abertura das inscrições para o processo seletivo de formação da lista sêxtupla constitucional, foi publicado no último dia 21 de janeiro e está disponível no site da OAB/SE. O presidente da Comissão chama a atenção dos candidatos para o período de inscrição que terá início no dia 6 de fevereiro.

“Nesse momento, os candidatos devem ficar atentos aos prazos e providenciar a documentação exigida para a inscrição. Qualquer dúvida, nós da comissão estamos à disposição, através do e-mail quinto@oabsergipe.org.br, para prestar todos os esclarecimentos necessários”, assegura.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas no período de 6 a 25 de fevereiro, através de requerimento disponibilizado no anexo 1 do edital, disponível do site da OAB/SE (www.oabsergipe.org.br/eleicao-quinto-constitucional/). A documentação exigida para participação no processo seletivo deve ser enviada pelo e-mail quinto@oabsergipe.org.br ou protocolado diretamente na sede da OAB/SE.

Por Innuve Comunicação

Ascom OAB/SE