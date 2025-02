QUINTO CONSTITUCIONAL: EX-PRESIDENTE DA OAB/SE MANTÉM O POSICIONAMENTE CONTRÁRIO ÀS NOVAS REGRAS

O ex-presidente da OAB/SE e advogado, Inácio Krauss, mantém o posicionamente contrário às novas regras da eleição da lista sêxtupla para o preenchimento da vaga de desembargador no TJSE e garante um bom combate. “Respeitamos as decisões judiciais, estamos recorrendo, mas continuo com a minha visão de que retirar da advocacia o direito de escolher diretamente os seis representantes, dentre todos os candidatos inscritos, é um retrocesso histórico!”, diz.

Inácio Krauss também ressalta que, em momento algum, é questionada a paridade de gênero e racial, mas sim, a escolha indireta dos seis nomes, passando pelo crivo do conselho. Segundo ele, a tradicional forma de eleição direta comportaria muito bem a paridade e a cota racial, basta ter vontade política para raciocinar. “Combateremos o bom combate! Houve um retrocesso democrático na OAB/SE na mudança da regra para a eleição que se avizinha e não adianta tentar dizer o contrário”, destaca.

