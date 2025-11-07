Quinto Constitucional: OAB notifica empresa por pesquisa ilegal de voto

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB/SE) informa que não realiza, não realizará e tampouco autoriza a realização de pesquisas, enquetes ou levantamentos de intenção de voto, em meio físico ou digital, sobre o processo seletivo da lista sêxtupla para a vaga do Quinto Constitucional no Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE), em seu nome ou sob sua chancela.

Qualquer divulgação dessa natureza não possui vínculo com a OAB Sergipe e não reflete sua posição institucional, razão pela qual a empresa responsável já foi devidamente comunicada para suspender imediatamente a pesquisa, sob pena de serem adotadas providências judiciais.

A Seccional reafirma a importância e a legitimidade do processo democrático que conduz o pleito, garantindo à advocacia o direito de votar livremente em quem desejar. A OAB Sergipe permanece firme na fiscalização de todas as etapas do processo e não tolerará qualquer forma de indução, assédio ou pressão sobre o voto.

Eventuais ocorrências devem ser imediatamente comunicadas à instituição por meio do e-mail: quinto@oabsergipe.org.br.

OAB Sergipe – Em defesa da advocacia, da sociedade e da Justiça.

Com informações da OAB/SE